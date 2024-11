El G20 se compromete a llevar a cabo "negociaciones exitosas" en la COP29 y "espera" un acuerdo financiero

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El G20 se ha comprometido a llevar a cabo "negociaciones exitosas" en la Cumbre del Clima y ha señalado que "espera" que se alcance un acuerdo sobre el Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado (NOCC). Sin embargo, no ha puesto fecha al final del uso de los combustibles fósiles.

Así se han expresado los líderes desde Río de Janeiro (Brasil) a través de una declaración conjunta en la que han pedido, entre otras cosas, un alto al fuego "total" tanto en Gaza como en el Líbano". El presidente argentino, Javier Milei, se ha "disociado parcialmente de todo el contenido (en el texto) vinculado a la Agenda 2030".

A lo largo de la declaración, los países del G20 han admitido que la financiación climática "debe pasar de los miles de millones a los millones de millones". Una de las discusiones que está habiendo en Bakú (Azerbaiyán) en el marco de la Cumbre del Clima es de dónde tienen que provenir esos fondos y cómo deben llegar a los países en vías de desarrollo.

El G20 ha recalcado la necesidad de una "colaboración internacional" al respecto y su apoyo a un aumento de la inversión y financiación climática pública y privada para estas naciones para "acelerar una innovación tecnológica que sea ampliamente accesible, mejorar la resiliencia y las vías de bajas emisiones de gases de efecto invernadero y apoyar la planificación y las estrategias industriales verdes ambiciosas".

A su vez, en lo que respecta a los países en vías de desarrollo, los líderes del G20 les han prometido "trabajar por facilitarles una financiación de bajo coste" para "ayudarles" en su transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono. Por otro lado, se han comprometido a acelerar la reforma de la arquitectura financiera internacional para que poder cumplir "el urgente desafío del desarrollo sostenible, el cambio climático y los esfuerzos por erradicar pobreza".

SIN FECHA PARA EL FINAL DE LOS COMBUSTIBLES FÓSILES

Por otra parte, el G20 ha suscrito el resultado de la COP28, "en especial el Consenso de Emiratos Árabes Unidos". Este documento incluye una referencia al abandono de los combustibles fósiles "en esta década" para que el mundo alcance las emisiones netas cero en 2050. Sin embargo, la declaración desde Río de Janeiro no pone fecha a esa transición y, de hecho, indica que los países "intensificarán sus esfuerzos" para conseguir ese objetivo "para mediados de siglo o alrededor de esa fecha".

A su vez, los líderes del G20 han reiterado su voluntad de racionalizar y eliminar "en el medio plazo" los "subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que fomentan el despilfarro consumo". Por lo demás, han reafirmado su compromiso de mantener el calentamiento global por debajo de 1,5ºC y de abordar el cambio climático "fortaleciento la plena y efectiva implementación del Acuerdo de París". En este aspecto, también han ratificado su apuesta por el multilateralismo.

Asimismo, han confirmado su compromiso de aumentar su respuesta a las "crisis" y "retos" que causa el cambio climático y por "liderar acciones audaces, oportunas y estructurales" a nivel nacional e internacional al respecto. Relacionado con esto, han reconocido la necesidad de adaptarse al cambio climático y han dejado claro que "responderán positivamente" a la llamada de que las próximas Contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés) tengan "objetivos ambiciosos de reducción de emisiones para toda la economía".

El resto del texto contiene muestras de apoyo a triplicar la capacidad de energía renovable a nivel mundial o implementar el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal aprobado en la COP15 de biodiversidad, entre otros detalles.

LA ONU LEE EN LA DECLARACIÓN "UN MENSAJE CLARO" A BAKÚ

El secretario ejecutivo de Cambio Climático de la ONU, Simon Stiell, ha puesto en valor el mensaje de la declaración conjunta de la Cumbre del G20 que se está : "Los líderes del G20 han enviado un mensaje claro a sus negociadores en la COP29: no se vayan de Bakú sin un nuevo objetivo financiero exitoso".

A su vez, también ha destacado que se hayan comprometido a impulsar reformas financieras para poner una acción climática enérgica "al alcance de todos los países".

Así, Stiell ha enfatizado que la COP29 "debe demostrar" cómo se lleva a cabo la cooperación global de la que han hablado los líderes del G20 llegando a un acuerdo sobre el NOCC. Asimismo, también ha pedido nuevos planes climáticos nacionales más sólidos "como señala el G20" de tal manera que se pueda avanzar "mucho más rápido hacia una economía global de energía limpia y resistente al clima".

PARA WWF, LA DECLARACIÓN DEL G20 NO DA "LAS SEÑALES ESPERADAS"

Por su lado, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) ha indicado que la declaración del G20 "no proporciona las señales claras esperadas". En concreto, ha criticado que el texto no ofrezca ninguna "orientación sobre la cifra preferida" para el aumento de la financiación climática. A su vez, ha tachado como "decepcionante" el hecho de que los líderes del G20 no hayan utilizado "un lenguaje más claro" sobre los combustibles fósiles.

"Si bien los países del G20 afirmaron su compromiso de implementar las recomendaciones del resultado de la COP del año pasado (conocido como el Balance Global) y presentar planes climáticos nacionales alineados con el objetivo de reducir las emisiones a 1,5°C, no mencionaron explícitamente la necesidad de eliminar gradualmente los combustibles fósiles para reducir rápidamente las emisiones", han denunciado.