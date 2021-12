Gabilondo a favor de abrir un debate sobre la vacunación obligatoria: "Lo que no hay derecho es a contagiar"

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, se ha mostrado a favor de abrir un debate sobre la vacunación obligatoria contra el Covid al entender que los "los derechos individuales son inalienables, pero tienen que confrontarse y comportarse con los derechos de la demás".

"Lo que no hay derecho es a contagiar, por eso entiendo que puede abrirse un debate sobre si los que están en centros sanitarios o en una residencia deben vacunarse y si uno tiene derecho a contagiar a todo un vagón de metro", ha explicado Gabilondo en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.

El máximo responsable de la institución ha insistido en que como "seres singulares activos de pleno derecho de una comunidad, los límites de los derechos individuales son los derechos de los demás".

Al ser preguntado por si es ético decidir que uno no se vacuna, Gabilondo incidió en la importancia en reconocer que existe una "dimensión pública de la ética" que sería la "salud pública". "La salud no es solo no tener enfermedades, la salud tiene una dimensión extraordinaria y por eso hablamos de salud mental y de la salud de la sociedad", ha añadido.

NIÑOS MIGRANTES EN CEUTA

Por otra parte, Gabilondo se ha referido a la actuación de su predecesor en el cargo en el caso de las devoluciones de los menores migrantes de Ceuta, al ser preguntado por la actuación del Gobierno.

"El Defensor del Pueblo ha intervenido para señalar que no son procedentes las devoluciones en caliente sin haber hablado con los afectados, sin haber visto alternativas ni haber consultado a instituciones internacionales, se hizo un texto recordatorio de los deberes legales y eso es lo que hay que hacer y yo tendré que defender esto porque es el deber legal", ha indicado Gabilondo quien se ha comprometido a trabajar con independencia.

"Yo tengo que ocupar este puesto sin imperativo alguno; nadie, ni el presidente del Gobierno, ni ninguna institución pueden dirigirse mandando lo que yo debo hacer", ha indicado el Defensor del Pueblo quien ha garantizado, no obstante, que mantendrá buenas relaciones con toda las instituciones.

"No estoy aquí para quitar ni sostener gobiernos, se que habrá espacios de conflicto, pero esto es también decidir porque se decide en espacios de controversia; lo que prometo son buenas relaciones, que se sostienen en la defensa de lo que creo que debe hacerse", ha añadido.

Por otra parte, Gabilondo ha apelado a la necesidad de llegar acuerdos entre las fuerzas políticas como el alcanzado para la renovación del Defensor del Pueblo.

"Ha habido un momento en los que ha tenido mala fama los acuerdos, la persona capaz de llegar acuerdos era un persona timorata, pero el consenso tiene que abrirse paso una y otra vez, no hay más camino, porque el acuerdo nace del desacuerdo e institucionalmente es imprescindible porque sino hay desaliento social", ha argumentado.