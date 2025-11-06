Germán Caballero Martín, Premio de Periodismo y Comunicación del Injuve por 'La dana más cruel'

Archivo - Varios coches amontonados, a 2 de noviembre de 2024, en Alfafar, Valencia, Comunidad Valenciana (España). Más de 200 voluntarios de Protección Civil de toda España están participando en las tareas de emergencia como consecuencia de la DANA que e - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fotoperiodista Germán Caballero Martín ha sido reconocido en la sexta edición de los Premios de Periodismo y Comunicación, que concede el Instituto de la Juventud (Injuve) por 'La dana más cruel', que resume el trabajo del joven valenciano entre el 29 de octubre de 2024 y enero de 2025.

Así lo ha anunciado este jueves el Injuve, que ha dado a conocer a los ganadores de los premios que reconocen los trabajos realizados por jóvenes periodistas que han contribuido al fomento, defensa y difusión de valores cívicos, sociales y de igualdad. Dotados con 5.000 euros cada uno, contemplan las modalidades de Periodismo escrito, Fotoperiodismo, Periodismo Audiovisual y Periodismo Radiofónico.

Germán Caballero Martín ha recibido el premio de Fotoperiodismo por la serie fotográfica en la que va documentando las diferentes etapas de la tragedia que provocó la dana hace un año, "demostrando la importancia del fotoperiodismo local, que mantiene el foco en la noticia más allá de sus momentos más mediáticos". Su trabajo se ha publicado en los periódicos Levante-EMV, El Periódico de Catalunya y La Provincia.

En el caso de la modalidad de Periodismo escrito, el jurado ha otorgado el premio a Pablo Tello Arroyo y Pedro del Corral Arche por su reportaje 'Solo el drag les hace libres: una armadura 'queer' para sacar brillo a la discapacidad', publicado el 20 de octubre de 2024 en El Periódico de España.

Según ha destacado el Injuve, este trabajo relata cómo Melisa, María, Nicolás, Héctor y Marcos han encontrado en el drag un espacio donde ser ellos mismos, sin juicios: "Me he hecho fuerte. He aprendido a cuidarme y quererme". El Instituto ha señalado que "cuando se maquillan y visten descubren que el problema no es suyo, sino de un sistema capacitista que acorta sus posibilidades de ser".

El galardón de Periodismo audiovisual ha recaído en Laura de Grado Alonso, periodista de EFE, por su serie audiovisual 'Manifestaciones de la violencia machista', realizada con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

"A través de datos, casos emblemáticos y voces expertas, la autora explora cómo la violencia contra las mujeres persiste en todo el mundo, a pesar de los avances en derechos humanos", ha señalado, para después añadir que "cada vídeo profundiza en un tipo específico de violencia, con el objetivo de visibilizar y reflexionar sobre las distintas formas de violencia machista". Asimismo, el fin es informar y generar conciencia, especialmente entre el público joven, para impulsar el cambio y contribuir a su erradicación.

Por último, Sara Selva Ortiz Medrano se ha hecho con el galardón en la modalidad de Periodismo radiofónico por su trabajo 'La muerte y la vida en el desierto de Sonora', un reportaje emitido en el programa Hora 25 de la Cadena SER el 24 de octubre de 2024, en el que recorre la complejidad de la migración desde México a Estados Unidos a través del desierto de Sonora.

"Con los testimonios de un voluntario que trata de ayudar a los migrantes, de un joven mexicano que trata de sobrevivir en ese entorno hostil y de una forense que no olvida a los que no lo consiguieron, Sara Selva ofrece una imagen clara y muy completa del riesgo al que se enfrentan los migrantes que transitan esa ruta en el contexto de las actuales leyes de migración estadounidenses", ha apuntado.

La directora general del Injuve, Margarita Guerrero, ha declarado que "en la era de la desinformación masiva" se pone en valor "el compromiso de jóvenes profesionales con la sociedad a través del periodismo riguroso, independiente y honesto, en definitiva, un periodismo comprometido con los valores democráticos que ponga freno a la difusión de noticias falsas y de discursos de odio o negacionistas de la ciencia, la igualdad de género o el cambio climático".

Estos premios son un ejemplo de ese periodismo y de ese compromiso, ha asegurado Guerrero, quien ha felicitado a las galardonadas y galardonados "por su contribución a garantizar el derecho a la información y por dignificar con su labor la profesión periodística como servicio público".

El jurado de los Premios Injuve de Periodismo y Comunicación 2024 ha estado compuesto por Tania Minguela, subdirectora general de Información, Programas e Igualdad del Injuve, como presidenta, y los periodistas Ana Ribera, Mario Viciosa, Sara Mosleh y Sebastián Forero como vocales.