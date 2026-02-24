El Gobierno acuerda recurrir ante el Constitucional las modificaciones en la Ley trans de la Comunidad Valenciana

Archivo - Imagen de archivo de una bandera LGTBI durante una manifestación. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo, con dictamen favorable del Consejo de Estado, para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra las modificaciones en la Ley trans de la Comunidad Valenciana.

Estas modificaciones, que se enmarcan dentro de la Ley valenciana de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, se refieren al derecho a la identidad sexual y a la expresión de género de las personas trans.

En concreto, entre las enmiendas pactadas por PP y Vox a la ley de acompañamiento a los presupuestos se incluyeron cambios en la conocida como Ley Trans de la Comunidad Valenciana, aprobada en 2017: se defiende que este derecho "en un ejercicio libre y sin presiones legales o sociales" y se garantiza que la ley no "patologice o someta a condición de perjuicio" a las personas, además de abogar por "normalizar" la identidad trans y prohibir "las terapias que puedan suponer una agresión o intimidación".

La Comisión Bilateral, en el seno del procedimiento previsto en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, acordó iniciar negociaciones, no habiéndose alcanzado acuerdo en relación con los preceptos que motivan la interposición del recurso.

El Gobierno invoca asimismo la aplicación del artículo 161.2 de la Constitución Española a fin de que se produzca la suspensión de los preceptos de la Ley autonómica impugnados.

En esta misma línea, el Ejecutivo indica que las principales "controversias" relativas a esta norma se refieren a las modificaciones operadas en la normativa trans de la Comunidad valenciana, observadas por los Ministerios de Igualdad; Sanidad; Juventud e Infancia; y Educación, Formación Profesional y Deportes.

El Gobierno considera que se vulnera la competencia atribuida al Estado por el artículo 149.1.1º de la Constitución Española (CE) de "regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales", con base a la cual, la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, ha regulado el contenido primario (o las posiciones jurídicas fundamentales) del derecho a la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI, directamente vinculado con los derechos reconocidos en la Constitución Española.

De la misma manera, considera que varios artículos de la Ley valenciana, en tanto que modulan la prohibición de las "terapias de conversión", "vulneran derechos de las personas menores de edad a participar en decisiones que les afectan, patologizan a las personas trans y contravienen obligaciones previstas por la regulación estatal en materia educativa". Además, detalla que vulneran, del artículo 149.1.1ª de la Constitución, los artículos 10, 14, 15 y 18, 149.1.16ª y 149.1 30ª de la Norma Fundamental.

"Concurren, por tanto, los requisitos formales y materiales para la impugnación ante el Tribunal Constitucional de varios preceptos de la Ley 5/2025, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat", concluye el Ejecutivo.