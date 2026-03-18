El Gobierno y MWCapital organizarán el I Encuentro Internacional de Derechos Digitales el 13 y 14 de mayo en Barcelona

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante su participación en el encuentro 'Somos digitales y queremos derechos', donde ha conversado con Yolanda Domínguez, creadora y experta en comunicación para la igualdad - EUROPA PRESS

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno y Mobile World Capital organizarán el I Encuentro por los Derechos Digitales, que tendrá lugar el 13 y 14 de mayo, en la Llotja de Mar (Barcelona) con el objetivo de crear un espacio compartido entre política, academia, industria tecnológica y sociedad civil para debatir sobre los derechos digitales.

Así lo ha dado a conocer este miércoles el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante su participación en el encuentro 'Somos digitales y queremos derechos', donde ha conversado con Yolanda Domínguez, creadora y experta en comunicación para la igualdad.

López ha detallado que el Ejecutivo va a impulsar este encuentro con "el Observatorio de Derechos Digitales una vez más y con la Fundación del Mobile World Capital" y va a contar con "expertos, instituciones y representantes de la sociedad civil".

"Una vez más, España como centro de ese modelo europeo", ha destacado el ministro, que ha vuelto a insistir en que "Europa tiene que hacer valer su modelo", no solamente en la regulación de redes sociales y la inteligencia artificial, también en la soberanía tecnológica en su conjunto" porque de lo contrario será "la ley de la selva".

Según han informado a Europa Press desde el Mobile World Capital, "en las próximas semanas" se ofrecerá el detalle sobre los ponentes que formarán parte del primer Encuentro por los Derechos Digitales, que "reunirá a referentes internacionales del pensamiento tecnológico, defensores de los derechos humanos, políticos, académicos y representantes de la sociedad civil".

En su intervención, el ministro ha hecho hincapié en que "hay algo que está por encima" del relativismo moral, que son los derechos humanos y que "son innegociables". "En las redes tiene que pasar lo mismo que ha pasado en el espacio físico, lo mismo", ha subrayado.

Óscar López ha afirmado que lo que ocurre en el entorno digital "tiene mil" implicaciones éticas, civilizatorias, energéticas, en el mundo laboral, etc. "Va a tener mil implicaciones de transformación. Pero nosotros no vamos a dejar de poner en marcha todas las herramientas que podamos", ha asegurado.

El "punto optimista" que ha señalado el ministro para la Transformación Digital ha sido que "cada vez más hay más voces que quieren regular" la protección de los menores en redes sociales, posturas que "están creciendo" en Europa.

En ese sentido, López ha reclamado a los grupos políticos "responsabilidad" para aprobar la ley que adaptará el ordenamiento jurídico español a las nuevas directrices europeas en materia de servicios digitales y medios de comunicación.

También ha recordado el informe de la Universidad de Standford que sitúa a España como uno de los primeros del mundo en desarrollo de la IA, "no sólo por innovación o formación, sino también por la regulación", donde es "el número uno".

CONOCIDOS POR REGULAR

"Queremos ser conocidos por regular, por desarrollar una IA humanista, con valores humanistas, donde no todo vale, donde se acabó la ley de la selva. Una IA que trabaje para las personas, no al revés", ha expresado López, que ha hecho extensiva dicha intención a las redes sociales para "que no reproduzcan lo peor del ser humano, amparado en anonimatos cobardes".

A su juicio, todos están "cansados de ver 'carahuevos', que nadie sabe quiénes son, persiguiendo y acosando a niñas, a políticos, a periodistas y a gente que no se lo merece". "Ya está bien, se acabó. Tiene que haber responsabilidad", ha enfatizado.

Finalmente, López ha animado a dejar de "perder el tiempo" usando la inteligencia artificial "para hacer cosas feas". "Hagamos cosas bonitas", ha agregado tras recordar que esta tecnología también está sirviendo para desarrollar grandes avances científicos y tecnológicos en sectores como la sanidad, la ciencia o la agricultura y la ganadería, entre otras.