Gutiérrez dice que el PSOE trabajará por todo el colectivo LGTBI: "Una cosa es lo que se vota, pero el sentir es otro"

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Políticas LGTBI del PSOE, Víctor Gutiérrez, ha garantizado que su partido seguirá "trabajando por los derechos de el colectivo LGTBI sin excepción". Tras la polémica suscitada a raíz de decisión de eliminar las siglas 'Q+' en las referencias al colectivo LGTBI del ideario final del Congreso federal socialista, Gutiérrez ha precisado que "se han decidido por votación unas cosas", pero "el sentir de gran parte de la militancia y de la inmensa mayoría" de las personas que votan al PSOE "es otro".

"Cuantas más siglas, cuantas más realidades de personas que sufren discriminación y cuantos más derechos se vean reconocidos y garantizados mejor, y ahí es donde ha estado siempre el PSOE y donde va a seguir estando", ha explicado el dirigente socialista en declaraciones a los medios de comunicación a la entrada de le ejecutiva del PSOE en Madrid.

El dirigente del PSOE ha precisado, además, que las citadas siglas no han sido eliminadas de los documentos socialistas, sino que lo acordado en el congreso ha sido renunciar a incluir dichas siglas en la nomenclatura. "El PSOE no utilizaba en sus documentos oficiales el Q+, se propuso añadir el plus y no ha salido, por tanto no se añade nada, que es muy diferente a eliminar",

Ha asegurado, asimismo, que el Ministerio de Igualdad "tiene una dirección LGTBI que utiliza la nomenclatura plus" por lo que "aunque el PSOE no va a incorporar en los documentos oficiales ese plus, se va a continuar trabajando por garantizar los derechos de todas las siglas del colectivo sin excepción, en la línea de lo que hace el Gobierno independientemente de lo que digan los documentos".

Asimismo, ha lamentado el debate sobre un símbolo, mientras en el Senado se esté produciendo "un verdadero ataque a la libertad y los derechos de las mujeres" en relación a la cumbre antiabortista en la que "hay un ponente que abiertamente pide que las personas homosexuales sean encarceladas". "No perdamos el foco de los verdaderamente importante y que el ataque se produce por la derecha y la ultraderecha", ha añadido Gutiérrez.

Respecto a la participación de las personas LGTBI en competiciones deportivas, ha calificado de "obviedad" que "los hombres no pueden participar en las categorías femeninas y así está regulado por las federaciones tanto nacionales como internacionales". Pero ha precisado que "esto no afecta a las personas trans que tienen hecho correctamente su cambio registral de sexo".

"Una mujer trans es una mujer, por tanto puede participar en su categoría, como ya se hace y se reconoce en la ley del deporte y la ley LGTBI", ha expresado el dirigente socialista que ha apostillado que "nadie dude de que el PSOE trabaja para garantizar la inclusión de las personas trans en el deporte sin ningún tipo de discriminación".