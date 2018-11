Helpers Montevideo, MusicList, Ipak, Zeleros y Mousse for All, IV Premios RTVE Emprende

Publicado 06/11/2018 14:24:41 CET

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las empresas Helpers Montevideo, MusicList, Ipak, Zeleros y Mousse for All han recogido este martes los IV Premios RTVE Emprende que reconocen a emprendedores y empresas noveles que han logrado consolidarse y crear riqueza y empleo en cinco categorías.

Según ha informado la Corporación RTVE, el director del programa 'Emprende' del Canal 24 Horas, Juanma Romero, ha destacado en el acto de entrega de estos galardones el apoyo a los emprendedores y al emprendimiento de 'Emprende' y de RTVE como empresa pública.

De este modo, Helpers Montevideo busca crear una red social de voluntarios capacitados para salvar vidas en caso de emergencia, y ha sido reconocida con el premio RTVE Emprende Latinoamérica en esta edición. La directora de Comunicación de RTVE, María Escario, ha entregado el galardón a la directora de Relaciones Institucionales de Helpers, Karen Cohen.

Por su parte, el proyecto Aivo Madrid, que ofrece soluciones de servicios utilizando inteligencia artificial, ha sido finalista en este apartado. Su responsable para Europa, Bruno Dalla Fina, ha recogido el diploma.

En la categoría de Internacionalización, la ganadora ha sido MusicList, el agregador musical en español que permite escuchar más de 600.000 canciones de forma legal, gratuita y sin interrupciones publicitarias. La directora del Canal 24 Horas, Cristina Ónega, ha entregado el premio al fundador y director general, Jordi Pallarés.

Además, ha resultado finalista en el apartado de Internacionalización Tecnovending Cantabria, creadora de una máquina que sirve la bebida en un vaso de cartón con la tapa y pajita puestas, para dar solución a la ley destinada a la problemática en campos de fútbol y grandes eventos. Ha recogido el diploma el consejero delegado de la empresa, Álvaro Polidura.

En relación con la categoría de Comunicación y Redes Sociales, el premio ha recaído en Ipak, empresa joven que se dedica al desarrollo de apps desde las herramientas de desarrollo de las plataformas iPhone y Android, y en concreto al proyecto WeFish de pesca deportiva. Ha entregado el premio la directora de Comunicación de Facebook, Lola Baños, al consejero delegado de la compañía, Alberto López Martínez.

La finalista de la categoría de Comunicación y Redes Sociales ha sido Sun Global Network, una plataforma 360º sobre la industria del motor. El consejero delegado, Ignacio Seijas, ha recogido el diploma.

Respecto al premio de Empresa emergente, este galardón ha ido a parar a Zeleros, un sistema de transporte hyperloop escalable que permite conectar ciudades a 1.000 km/h con reducidos costes de infraestructura y de forma sostenible integrando todas las tecnologías en el vehículo. Ha entregado el galardón el director de Efe Digital, Andrés Dulando, al cofundador y director de Comunicación, Juan Vicén Balaguer.

Por su parte, el diploma de finalista ha sido para Biohope, que ofrece medicina de precisión para personalizar el tratamiento del sistema inmunológico en trasplantes y artritis reumatoide. Lo ha recogido la directora general, Isabel Portero.

El galardón en Discapacidad, de nueva creación en esta edición, ha sido para Mousse for All, producto de apoyo que permite utilizar una tableta o teléfono Android sin tocar la pantalla. La directora de Informativos no Diarios de TVE, Teresa Rodríguez, ha entregado el premio al cofundador de la compañía José Ángel Jiménez Vadillo.

Finalmente, el diploma de finalista en Discapacidad ha recaído en Familiados, una plataforma de cuidados profesionales para las familias con dependientes a cargo. Su consejero delegado, Ernesto Bravo, ha recogido el diploma.