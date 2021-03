Igea compara a Tudanca (PSOE) con José Mota ante moción en CyL: "Alguien ha hablado con alguien de algo en alguna parte"

Garantiza que el líder socialista no ha hablado con líderes legitimados sobre la moción de censura que se debate el lunes en la Comunidad

VALLADOLID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y procurador de Ciudadanos en las Cortes, Francisco Igea, ha garantizado que el secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, no ha hablado los líderes de Cs legitimados para pactar la moción de censura que se debate el lunes en la Comunidad y ha comparado las palabras del líder socialista sobre las negociaciones con el humorista José Mota y su "alguien ha hablado con alguien de algo en alguna parte".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Francisco Igea ha pedido a Tudanca que abandone su tendencia a la "cobardía" y diga con quién mantiene conversaciones. "Entonces sabremos de qué está hablando usted", ha señalado, tras lo que ha añadido que "es posible que el señor Tudanca haya hablado con alguien y ese alguien no sea nadie", ha zanjado.

Igea ha asegurado que ya "nada le sorprende" del PSOE después de que haya hecho público un vídeo para hacer un llamamiento a los 12 procuradores del PSOE para que apoyen su moción de censura. "Nunca pensé que se hiciera un vídeo promocional para 12 personas, ya no me sorprende nada de Tudanca", ha manifestado.

Así, ha asegurado que le gustaría que Tudanca presente un proyecto de Comunidad y le ha reclamado que deje de hacer propaganda. Así, ha recordado al líder socialista que ayer el presidente del Gobierno y del PSOE, Pedro Sánchez, dijo que transfuguismo es "corrupción".

"No sé si Tudanca está ejerciendo la corrupción cuando uno quiere comprar voluntades habitualmente lo hace a oscuras y en reuniones privadas, sin exponerse, cuando uno quiere comprar voluntades no está orgullo y, por tanto, se oculta, la política no es eso", ha manifestado Igea.

Así, el vicepresidente de la Junta ha lanzado un mensaje a Tudanca. "Las doce personas que representan a Ciudadanos en las Cortes vinieron a hacer política, no vinieron a manejarse por intereses, hemos venido a hacer política", ha explicado, tras lo que ha considerado que el PSOE está haciendo un "espectáculo bochornoso".

