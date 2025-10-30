La Iglesia española anima a los niños a disfrazarse de santos en su fiesta alternativa a Halloween

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Diferentes diócesis españolas han organizado una serie de actividades este viernes 31 de octubre, víspera del Día de Todos los Santos, para celebrar 'Holywins' (la santidad vence), la fiesta con la que la Iglesia católica en España ofrece desde hace ya más de dos décadas una "alternativa" a Halloween, y en la que anima a los niños y niñas a disfrazarse de santos y santas.

Esta idea nació en la diócesis de París en el año 2002 y la primera diócesis española que se sumó fue la de Alcalá de Henares, en el año 2009, de manos del grupo de evangelización 'Kerygma' para recordar el sentido cristiano de esta festividad. Además, en 2010, la Conferencia Episcopal Española valoró positivamente este tipo de iniciativas.

A día de hoy, las diócesis preparan desde gymkanas hasta concursos de disfraces, pasando por dinámicas, catequesis y misas, con el objetivo de "celebrar la alegría de la santidad, dar a conocer el ejemplo de los santos a través de sus vidas y, sobre todo, ofrecer una alternativa a la cultura de la muerte".

La pionera en esta fiesta alternativa fue la diócesis de Alcalá de Henares, que la celebra por vigésimo tercer año consecutivo. En concreto, ha organizado encuentros para niños en la Catedral y otras dos sedes bajo el lema 'El mal no prevalecerá' (palabras tomadas del primer discurso del Papa León XIV).

Según ha informado el obispado, este viernes a partir de las 17:30 horas, los niños y sus familias podrán disfrutar de una fiesta "llena de luz, alegría y esperanza cristiana", que culminará con la celebración de una misa. Asimismo, habrá un evento para adolescentes en el Colegio Alborada de Alcalá de Henares con testimonios, momentos de encuentro y oración. El objetivo, según han explicado, es "vivir y profundizar en esta fiesta desde la llamada universal a la santidad".

También la diócesis de Getafe ha animado a los menores a participar en las actividades que han preparado distintas parroquias como Santo Domingo de Guzmán, en Humanes de Madrid; la Catedral de Getafe; la parroquia Virgen Madre, en Leganés, o San Carlos Borromeo, en Villanueva de la Cañada.

Entre las propuestas destacan las gimkanas, concursos de disfraces, exposiciones sobre las vidas de los santos, misas y meriendas. "Que no se trate solo de disfrazarse, sino de vivir una tarde de encuentro, alegría y fe", han señalado los sacerdotes organizadores.

Además, en algunas localidades, la festividad de la santidad se extiende más allá de los pequeños, abarcando también a jóvenes y adultos con actividades como una Vigilia de reparación por Halloween, en la parroquia Santo Cristo de la Misericordia, en Boadilla del Monte, o la iniciativa Santópolis --la ciudad de los santos, que combina juegos, concursos de disfraces, gastronomía, música y adoración--, en la parroquia Jesús y San Martín de Getafe.

Por su parte, en Toledo, el colegio diocesano Ntra. Sra. De los Infantes de Toledo acogerá a todos los participantes en la tradicional celebración diocesana de 'Holywins' que organiza la delegación diocesana de Evangelización en el Ocio, Tiempo libre y Deporte. Tendrá lugar a partir de las 16:30 horas y habrá dos concursos, uno de dibujos y otro de disfraces.

Mientras, en la Diócesis de Vitoria las hermanas Peregrinas de la Eucaristía han organizado por tercer año consecutivo la fiesta de Holywins, con la que buscan "dotar de contenido educativo, lúdico y cristiano a estas fechas en la que toda la sociedad ha puesto desde tiempo inmemorial su mirada en sus santos y en sus difuntos".

Con esta cita, las religiosas custodias de Estíbaliz invitan a niños y niñas así como a sus padres y abuelos a participar ataviándose con prendas que recuerden a su santo o santa favorita o aquel que en su casa se tiene una devoción especial. Así, desde las 17:30 horas, los pequeños podrán participar de juegos y dinámicas, de una merienda y de un concurso de disfraces.

Mientras, la diócesis de Ciudad Rodrigo ha animado a los niños y niñas a acudir este viernes disfrazados de su santo o superhéroe favorito "para celebrar la alegría de seguir a Jesús, la Luz que vence las tinieblas del mal y de la muerte". La fiesta comenzará este viernes a las 9:00 horas en el Seminario diocesano San Cayetano, bajo el lema 'Celebra la vida y la santidad'. Entre otras actividades, habrá manualidades, danza, juegos y momento de convivencia.

RECORDAR EL AUTÉNTICO SENTIDO CRISTIANO

Además, en Coria-Cáceres, la Iglesia también ha querido sumarse un año más a esta "alternativa festiva y alegre a Halloween" que "recuerda el auténtico sentido cristiano de la víspera de Todos los Santos". El evento tendrá lugar este viernes a las 18:00 horas en el Centro Pastoral Jesucristo Resucitado, y los organizadores animan a los participantes a acudir disfrazados de su santo favorito. La inscripción tiene un donativo de 4 euros por familia.

Con el lema 'Holywins: ¡la fiesta de todos los santos!', la diócesis pretende subrayar que "la santidad está llamada a ser el verdadero destino de todo cristiano y que es posible celebrarlo con alegría y creatividad, mostrando a los niños y jóvenes ejemplos de vida inspiradores".

También se han sumado a esta propuesta los Colegios del Regnum Christi. "No se trata solo de cambiar un disfraz, sino de cambiar el enfoque. Queremos que los niños vivan una fiesta igual de alegre, pero que los inspire, que los conecte con referentes reales de bondad, generosidad y esperanza", ha explicado la directora de Educación de Colegios RC España, Valeria Harrington.

En estos centros, los alumnos se preparan durante días con talleres, actividades y proyectos que acercan las historias de santos y figuras ejemplares a su edad, transformando la celebración en una jornada de "creatividad, cultura y vida compartida". Además, Harrington ha señalado que, para los padres, supone una tranquilidad ver que sus hijos no son los "únicos" que no celebran Halloween, sino que forman parte de una celebración colectiva.