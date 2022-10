Igualdad denuncia la discriminación hacia las personas LGTBI: "Por eso se tontea con la idea de no aprobar la ley trans"

El PP considera "irreales" y "electoralistas" los PGE para el Ministerio y Vox dice que financian "propaganda" y "adoctrinamiento"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, ha lamentado este martes que el colectivo LGTBI aún viva situaciones de discriminación. "Se nos sigue tratando como enfermos, se juega con nuestros derechos y por eso se tontea con la idea de no aprobar la ley trans", ha declarado.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Igualdad del Congreso, para explicar las partidas correspondientes a su departamento en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE), Rodríguez ha respondido así a la intervención de la portavoz de Vox en esta materia, Carla Toscano.

La diputada se ha referido a un tiktok publicado por la secretaria de Estado en la que esta planteaba diferentes situaciones o preguntas a las que había tenido que enfrentarse por ser bisexual.

"SE NUTREN DE LA VICTIMIZACIÓN"

Para Toscano esas preguntas son "naturales" o "normales" si alguien "no entiende" cómo es alguien y cree que las representantes del Ministerio de Igualdad "se nutren del victimización" y hablan de discriminación cuando no lo es. "Es que alguien me ha preguntado que si soy lesbiana. ¿Y qué?, ¿y qué?", ha señalado.

Para la secretaria de Estado, esa pregunta "no es una discriminación", pero sí defiende que estas situaciones son "una cuestión pública" debido a la discriminación que, a su juicio, sí sufre la persona por pertenecer al colectivo.

"Ojalá exista una ley el día de mañana que impida que estar en esta comisión y usted me diga estas barbaridades y nadie, absolutamente nadie en esta comisión haya impedido que esto sucediera. Porque eso es lo realmente doloroso en este país, que se nos sigue tratando en muchísimas ocasiones al colectivo LGTBI como si fuéramos enfermos, y se juega con nuestros derechos. Y por eso se tontea con la idea de no aprobar la ley trans. Y no hay derecho. Nos merecemos la igualdad", ha declarado.

CRÍTICAS DESDE VOX Y PP

Vox, que ha calificado los presupuestos propuestos por el Gobierno para Igualdad de financiar "propaganda", "adoctrinamiento" y privilegios", ha sido, junto al PP, la formación más crítica con las partidas.

Así, ha criticado la apuesta por un Plan Corresponsables porque, a su juicio, la conciliación la han de "decidir en libertad el hombre y la mujer" y al Estado "no debe importarle como". Tampoco está de acuerdo con destinar partidas a "adoctrinar a profesores y a niños", a realizar "propaganda de la ideología de género" o dar "privilegios" a las personas LGTBI como, a su juicio, son las iniciativas de fomento de inserción laboral para las personas de este colectivo.

Además, lamenta que Igualdad siga proponiendo aumentar la cuantía para luchar contra la violencia de género cuando, según ha indicado Toscano, "las cifras siguen igual" y las medidas "no funcionan".

Por su parte, el PP considera los PGE del Gobierno como "irreales, electoralistas y ajenos al interés general". La portavoz de los 'populares' en esta comisión, María Auxiliadora Pérez, ha explicado que las partidas no van a mejorar la vida de las mujeres españolas y, en concreto, que estas no van a encontrar "oportunidades y empleo" en 2023. En este sentido, ha denunciado que las "brechas de género no han dejado de aumentar".

En cuanto al dinero que el Ejecutivo propone destinar a la violencia de género, Pérez llama al Gobierno a usarlo "a los fines" para los que se prevé, y no a financiar una "acción contratada por una de sus empresas amigas".

Además, le llama a fiscalizar si las CCAA están ejecutando bien las partidas transferidas en materia de conciliación y ha pedido explicaciones del aumento en las partidas de personal del departamento.

SOBRE CONCILIACIÓN: "NO ES UN CAPRICHO DEL MINISTERIO"

Ante estas críticas, Rodríguez ha defendido el Pacto Corresponsables indicando que la conciliación "no es un capricho del Ministerio de Igualdad", sino que es la propia ley en esta materia la que habla del derecho a conciliar. Y, en este sentido, ha defendido la necesidad de que el Estado "ponga las medidas necesarias para que madres y padres puedan concialiar".

Rodríguez ha explicado que la diferencia en esta materia entre Vox y el Gobierno, es que los de Abascal piensan que si una persona no puede conciliar "se fastidia"; mientras que el Ejecutivo piensa que si no se consigue conciliar es por "condiciones estructurales contra las que el Estado tiene que hacer algo".

En este sentido, ha respondido también a la fiscalización de las CCAA que le ha pedido el PP, señalando que hay regiones como galicia o Andalucía, gobernadas por los 'populares', que tienen "buena ejecución". "No en la Comunidad de Madrid, que es un poco desastre en general con lo que tiene que ver con el Ministerio de Igualdad", ha añadido.

Pero al PP también le ha reprochado sus ataques sobre la peor situación de las mujeres cuando, según ha indicado, no es una información veraz. La secretaria de Estado ha señalado, así, que los datos de la EPA hablan de 8 millones de mujeres trabajando en 2018, frente a las 9,4 millones que hay en 2022. Además, ha apuntado que hay 500.000 mujeres más con contrato indefinido, y 400.000 menos con trabajos temporales.

PERSONAL DEL MINISTERIO

Sobre el aumento en la partida para personal del Ministerio, cercano al 20%, ha respondido el subsecretario de Igualdad, Nacho Sola, que ha comparecido también ante la Comisión. Según ha indicado, este crecimiento se debe a la inclusión en el equipo del ministerio de nuevo personal funcionario "que viene a prestar su servicio" y que es de "nuevo ingreso" tras acceder a la Administración del Estado "a través de oposiciones".

Sola también achaca esta subida al aumento salarial que se ha negociado por parte del Gobierno y de las centrales sindicales de función pública.

Finalmente, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha defendido las partidas que se proponen desde el Gobierno para la lucha contra esta lacra y que superan por primera vez los 300 millones de euros. Del mismo modo, ha negado las declaraciones de Vox señalando que las cifras no mejoran o que las ayudas por denuncia incentivan las declaraciones falsas.

"Se invierte el dinero para que se incrementen las denuncias y eso no significa que se incremente la violencia", ha indicado, antes de señalar que el objetivo es que las víctimas tengan una salida. Rosell ha apuntado que la época más negra en este sentido es "el franquismo" cuando no se denunciaban estos sucesos y se vivía bajo la creencia del "mi marido me pega lo normal".