Los incendios forestales mantienen cortadas 10 carreteras, la mayoría en León

Carretera CL-505 cortada por el incendio originado en San Bartolomé de Pinares, a 9 de agosto de 2025, en Navas del Marqués, Ávila, Castilla y León (España). - Rafael Bastante - Europa Press

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado sobre las 17.30 horas de este martes 19 de agosto de que permanecen cortadas diez carreteras debido a los incendios forestales, la mayoría de ellas en León.

En concreto, en León se encuentran afectadas la LE-2703, en Portilla de la Reina; la LE-164, en Yebra; la LE-2711, en Retuerto; la LE-4212, en Cariseda; la LE-5228, en Salas de los Barrios; y la LE-7311, en Nogar. También en Castilla y León, en Zamora, está cortada la ZA-103 y ZA-104, en Vigo de Sanabria.

Igualmente, en Lugo, está cortada la LU-933, en Montefurado, y en Asturias la CO-4, en Covadonga.

Además, la DGT ha pedido a la ciudadanía, a través de un mensaje en la red social X recogido por Europa Press, que evite circular por las zonas afectadas por los incendios, así como por sus entornos.