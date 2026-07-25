Los incendios forestales provocan cortes de tráfico de 33 carreteras en España

Carretera cortada, a 2 de julio de 2026, en Chapinería, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los incendios forestales que están afectando a distintas localidades de España han provocado el corte de 33 vías secundarias, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) este sábado.

En concreto, sobre las 10.30 horas en la Comunidad de Madrid se encuentran cortadas ocho carreteras, nueve en la provincia de Ávila, 12 en Guadalajara, en la Sierra Norte; otras tres en Teruel y una más en Huelva.

En Madrid, las carreteras cortadas son: las M-501, M-512 y M-541, entre Chapinería y Pelayos de la Presa; las M-507 y M-540, en Villa del Prado; la M-510 en Valdemorillo, la M-533 en El Alcor y la N-403, en San Martín de Valdeiglesias.

En Guadalajara, las carreteras cortadas son: las CM-110, en Atienza; CM-1001, en La Toba; CM-1005, en La Miñosa; CM-1006, en Cogolludo; GU-137, en Villares de Jadraque; GU-140, en Bustares; GU-144, en Arbancón; GU-145 y GU-213, en Ujados; GU-147, en Hiendelaencina; GU-151, en Condemios de Arriba; GU-161, en Zarzuela de Jadraque; y GU-177, en Arroyo de las Fraguas.

Por su parte, en Ávila están cortadas las AV-502, AV-503, AV-504, AV-512 y AV-562, en Cebreros; AV-901, y AV-902, en Burgohondo; AV-904, en Guisando; y N-403, en El Barraco.

Finalmente, la DGT también anuncia cortes en las carreteras de Teruel de A-1702, en Ejulve, y las TE-38 y TE-V-8101, en Dos Torres de Mercader; así como la A-475, en Villanueva de las Cruces, en Huelva.