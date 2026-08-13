Ingenieros Forestales agradecen la responsabilidad a la ciudadanía para evitar incendios forestales durante el eclipse

Varias personas durante el eclipse solar total de 2026, a 12 de agosto de 2026, en Sigüenza, Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural (COITF) ha trasladado este jueves a la ciudadanía su agradecimiento por su comportamiento "responsable" durante este 12 de agosto, día del eclipse solar. "Se desarrolló con normalidad y sin que se hayan conocido eventos graves vinculados a incendios forestales en el contexto de la observación del fenómeno", ha señalado la institución.

Los ingenieros forestales han valorado positivamente la respuesta de la población, el respeto generalizado a las recomendaciones difundidas por las administraciones públicas y el trabajo de planificación y coordinación desarrollado por los servicios de emergencia, Protección Civil, agentes medioambientales, fuerzas y cuerpos de seguridad, administraciones locales y autonómicas, y demás personal implicado en los dispositivos preventivos.

A juicio del Colegio Oficial, la normalidad con la que se desarrolló la jornada de ayer "no debe interpretarse como ausencia de riesgo, sino como una muestra de la importancia de anticiparse, informar a la ciudadanía y actuar con responsabilidad".

"Cualquier imprudencia podía haber derivado en una emergencia especialmente compleja por la concentración de visitantes, el incremento del tráfico, la ocupación de accesos y la dificultad de evacuar o permitir la entrada rápida de los medios de extinción", ha admitido.

Por ello, estos profesionales creen que la jornada del eclipse ha demostrado que la prevención de incendios forestales no depende únicamente de los dispositivos de emergencia, sino también de una sociedad "informada, corresponsable y consciente del riesgo". "La ciudadanía también desempeña un papel clave, respetar las indicaciones, evitar imprudencias, no ocupar accesos necesarios para emergencias y actuar con sentido común en el medio natural reduce la exposición y la vulnerabilidad ante un posible incendio", han incidido.

Dado que la campaña de incendios continúa y los montes siguen expuestos a las condiciones propias del verano (altas temperaturas, vegetación seca, elevada frecuentación del medio natural y posibles episodios meteorológicos adversos), el Colegio Oficial anima a la ciudadanía a mantener la responsabilidad mostrada ayer durante el resto del verano.

En ese sentido, recalca la importancia de evitar cualquier conducta que pueda originar un incendio forestal: no encender fuego, no arrojar colillas, no abandonar residuos, no estacionar sobre vegetación seca, no bloquear caminos o pistas forestales y respetar siempre las restricciones de acceso y las indicaciones de las autoridades.

"Disfrutar del medio natural exige prudencia, respeto y conciencia del riesgo, especialmente en plena campaña de incendios forestales", ha resumido.