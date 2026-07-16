El Instituto de las Mujeres impulsa la II Escuela de Niñas y de Madres de CERMI Mujeres con el lema 'Mi voz tiene poder'

Archivo - Directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, en una foto de archivo - INSTITUTO DE LAS MUJERES - Archivo

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de las Mujeres, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad, financia y apoya la II edición de la Escuela de Niñas y Escuela de Madres, bajo el lema 'Mi voz tiene poder'.

El objetivo de la iniciativa, organizada por Fundación CERMI Mujeres, es "generar espacios propios de participación, aprendizaje y convivencia donde impulsar y fomentar el empoderamiento, reconocimiento y defensa de los derechos de las niñas y adolescentes con discapacidad así como fortalecer el papel de sus madres desde la corresponsabilidad y la igualdad en los procesos de toma de decisiones, para avanzar hacia sistemas públicos de apoyo suficientes, accesibles y continuados".

En la I edición de la escuela, también financiada por el Instituto de las Mujeres, se constituyó el Consejo de Participación de Niñas y Adolescentes con Discapacidad de la Fundación CERMI Mujeres, como órgano consultivo estable destinado a canalizar su voz, demandas y propuestas.

La II Escuela de Niñas y Escuela de Madres se llevará a cabo en Madrid entre el 15 y el 17 de julio. "Las niñas y adolescentes con discapacidad deben ser reconocidas como sujetas de derechos, con capacidad para expresar sus opiniones, identificar las barreras que les afectan y participar en la construcción de propuestas que contribuyan a transformar su realidad", ha destacado el Instituto de las Mujeres.

En cuanto a esta edición, el Instituto de las Mujeres también ha señalado que tiene como fin la preparación de una declaración formal de niñas y adolescentes con discapacidad, que recogerá sus principales preocupaciones, demandas y propuestas. "Este documento trasladará a los poderes públicos las reivindicaciones de las niñas y adolescentes con discapacidad desde su propia mirada con el fin de articular políticas públicas que cubran las necesidades detectadas", ha recalcado.