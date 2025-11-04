Interior estrena 'Paso del Estrecho', donde muestra la preparación del dispositivo

Archivo - Varios vehículos durante la operación salida de la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2025 en el puerto de Almería, a 1 de agosto de 2025, en Almería, Andalucía (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior ha estrenado 'Paso del Estrecho', el segundo capítulo de la tercera temporada de la miniserie 'desde el Interior', que muestra "la preparación y las tareas realizadas" por todos los equipos multidisciplinares de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) implicados en el dispositivo.

En concreto, abarca desde las reuniones previas al inicio de la OPE a las funciones policiales, sociales, sanitarias y las propias del transporte terrestre y marítimo que se realizan entre el 15 de junio y el 15 de septiembre de cada año desde 1986.

Tal y como recuerda Interior, esta operación --coordinada por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias-- requiere disponer de equipos multidisciplinares de las FCSE como caballería, medios aéreos, brigada móvil y unidades cinológicas. Además, la Dirección General de Tráfico (DGT) activa dos puntos de datos de paso de vehículos, cuatro corredores, dos áreas de descanso, cuatro puntos de información y 42 puntos de lectura de matrículas en las carreteras implicadas de la Península.

La OPE de este año se ha cerrado con 3.488.884 pasajeros distribuidos en 857.784 vehículos, lo que constituye un aumento del 3% con respecto a 2024 y su "máximo histórico" desde el inicio de este dispositivo en 1986.