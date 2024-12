Interior niega la "vigilancia" del tráfico "con un afán recaudatorio": La "prioridad" es reducir la siniestralidad

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La subsecretaria del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo, ha afirmado este martes que "la prioridad" del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, y de la Dirección General de Tráfico (DGT) "es la seguridad vial y reducir la siniestralidad". "En ningún momento, el Ministerio del Interior ni la DGT se plantean la vigilancia del tráfico con un afán recaudatorio. El único afán que hay detrás es reducir la siniestralidad", ha defendido.

Así lo ha indicado durante una comparecencia en la Comisión sobre Seguridad Vial del Congreso, al ser preguntada por el portavoz de Vox, Francisco José Alcaraz, sobre la relación que existe entre el índice de siniestralidad en las carreteras y el mantenimiento de la red viaria del Estado.

"Llevamos años, desde la DGT, con campañas millonarias, con iniciativas que se llevan a cabo en esta comisión, con iniciativas que se llevan al Congreso, y lo único que se ha conseguido en los resultados en estos últimos años es que solamente ha aumentado dos cosas. Una, la recaudación por multas, y otra, que es la más importante, las muertes", ha dicho Alcaraz, al tiempo que ha argumentado que, en 2023, se registraron "1.145 muertes en carretera".

En este contexto, Susana Crisóstomo ha subrayado que "todo lo que se recauda" por la Dirección General de Tráfico, tanto en sanciones como en tasas, "a la financiación de actuaciones en materia de seguridad vial, a la prevención de accidentes de tráfico y a la ayuda y asistencia a las víctimas".

"En realidad la Dirección General de Tráfico para lo que trabaja es para que se reduzcan las infracciones. Si reducimos las infracciones, reducimos las multas", ha indicado, para después añadir que en 2023 se ha producido un descenso en la recaudación por multas, "una buena noticia para la Dirección General de Tráfico". "Menos sanciones, evidentemente son menos infracciones y, por lo tanto, más seguridad vial, que es lo que todos perseguimos", ha subrayado.

La subsecretaria ha explicado que la mortalidad en los accidentes de tráfico aumentó un 16% en el primer trimestre de 2024 respecto del mismo periodo del año anterior, que "alarmaron y preocuparon especialmente", e "hizo reaccionar rápidamente" al Ministerio y a la Dirección General de Tráfico, que puso en marcha un plan de choque en abril.

"A finales de este pasado mes de noviembre que acaba de terminar, esa cifra del 16% de incremento de fallecidos hemos conseguido reducirla al 1%. Aún así, ¿nos contentamos? ¿Es una buena cifra? No, en absoluto, un incremento del 1% sigue siendo, aunque no es un 16, sigue siendo un dato muy malo y por eso, señoría, seguiremos actuando de manera integral y en todos los frentes posibles", ha manifestado.

SINIESTRALIDAD DE VULNERABLES

También desde el PP le han preguntado por la siniestralidad, en este caso, de los usuarios vulnerables. "El pasado verano, los meses de julio y agosto, el balance de siniestralidad vial en estos usuarios, los usuarios vulnerables, aumentó un 8%. En concreto, alcanzó la cifra de 112 personas. Este incremento, yo creo que esto es especialmente relevante, representa casi la mitad de los fallecidos durante esos meses en carreteras", ha dicho Daniel Pérez, que ha defendido la necesidad de hacer un análisis "en profundidad" y "desde varias vertientes".

Pérez ha preguntado por la valoración que hace el Gobierno sobre este "preocupante incremento en la siniestralidad entre usuarios vulnerables", si considera que las políticas actuales están alineadas con los desafíos en materia de seguridad vial, y qué medidas específicas se piensa implementar "para revertir esta tendencia y garantizar la seguridad vial".

Según Susana Crisóstomo, hasta el 29 de noviembre, "se ha revertido esta tendencia" en el sentido de que ahora la cifra global de fallecidos de usuarios vulnerables "desciende en el mismo periodo del año anterior en un 7%". "Si en septiembre subían un 8, ahora descienden un 7", ha afirmado.

La subsecretaria ha apuntado que hay que seguir "incidiendo, especialmente, en los usuarios de motocicletas" y, para ello, junto al plan de choque que se llevó a cabo en abril de 2024, hay un paquete concreto y específico de medidas destinadas a los motoristas. Control y vigilancia, pero también concienciar y formar son las apuestas de Interior en esta materia.

La subsecretaria del Ministerio del Interior también ha destacado que el borrador del real decreto en materia de protección a usuarios vulnerables de la vía, por el que se modifica el Reglamento General de circulación, "está terminado" y "busca aumentar la seguridad de este tipo de usuarios y establecer unas reglas claras y novedosas". Así, ha puesto en valor que en la fase de audiencia pública se recibieron "2.000 observaciones de múltiples colectivos, entidades, asociaciones, usuarios". "Está ya prácticamente terminado el análisis de las alegaciones", ha informado al diputado del PP José Alberto Herrero.

En su intervención, Herrero ha defendido la necesidad de "implementar mejoras en infraestructuras" de las vías como el pavimento o iluminación; ampliar "esfuerzos y contenidos de las campañas educativas"; potenciar el uso de los cinturones de seguridad y otros elementos de protección, especialmente para usuarios de motocicletas y ciclistas; aumentar programas de sensibilización en cuanto al uso de móviles y otros dispositivos; fomento del transporte público; o una nueva estrategia nacional, entre otras medidas.

"En cuanto a las propuestas, es que no puedo más que compartirlas y, por supuesto, he tomado nota. Buena nota de todas ellas, porque en el ámbito de la seguridad vial, desde luego, si algo estamos convencidos en el Ministerio y en la DGT es que no sobra absolutamente nadie, ninguna de las aportaciones que recibimos son dejadas de lado, porque todos podemos aportar mucho en esto", ha zanjado Susana Crisóstomo.