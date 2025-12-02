La inversión publicitaria en medios crece un 1,9% en octubre hasta los 710,1 millones de euros

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La inversión publicitaria ha alcanzado los 710,1 millones de euros en octubre de 2025, lo que supone un 1,9% más que en el periodo equivalente del año anterior, cuando el volumen registrado fue de 697 millones de euros, según un estudio de InfoAdex.

El informe, recogido por Europa Press, sitúa al medio Televisión en primera posición por volumen de inversión publicitaria. No obstante, ha experimentado un descenso del 3,1% frente al mes de octubre de 2024, al lograr 194,6 millones de euros.

En segundo lugar se posiciona Search, que alcanzó los 125,4 millones de euros, con un crecimiento del 3,9% respecto al mismo periodo de 2024.

Respecto a Redes Sociales, es el medio que ocupa la tercera posición y eleva su cifra de inversión en un 3,1%, hasta un volumen en el periodo analizado de 94,6 millones de euros. Le sigue por volumen de inversión durante el mes de octubre Diarios y Dominicales, cuya inversión se mantiene prácticamente en los mismos niveles, con 69,1 millones de euros frente a los 69 millones del año anterior (+0,2%).

Asimismo, el medio Radio y Audio digital ocupa el quinto puesto por inversión, se sitúa en 65,2 millones de euros y registra una mejora del 11,1%, por encima del sexto medio, Otros Websites, que eleva su inversión un 3,7%, alcanzando los 87,2 millones de euros.

En el caso de Exterior, su cifra crece un 3,8% hasta los 52,7 millones de euros; el medio Revistas registra una inversión de 17,4 millones de euros, lo que supone un retroceso del 2,7%; y Cine muestra un repunte del 18,5% respecto al mismo mes del año anterior con 3,7 millones de euros de inversión publicitaria.

Finalmente, la inversión publicitaria en los diez primeros meses del año se situó en 4.927,6 millones de euros, lo que supone un avance del 0,3% en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando alcanzó los 4.915,2 millones.