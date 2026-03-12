El invierno de 2025-2026 fue el tercero más lluvioso de 1961, con 323,2 l/m2, un 171% más de lo normal

Archivo - Una persona con paraguas para protegerse de la lluvia camina por la Rua Loureiro Crespo, a 16 de enero de 2023, en Pontevedra, Galicia (España). - Gustavo de la Paz - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El invierno meteorológico de 2025-2026 (es decir, los últimos diciembre, enero y febrero) ha sido el octavo invierno más lluvioso desde 1961 y el tercero del siglo XXI detrás de los inviernos de 2009-2010 y 2000-2001, según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. Además, se ha tratado del noveno invierno más cálido desde 1961 y el sexto más cálido del siglo XXI.

Así se ha expresado Del Campo este jueves durante la presentación del balance climático del invierno del organismo estatal. Durante su intervención, ha explicado que el invierno ha sido muy húmedo, sobre todo en la Península, donde se han acumulado 323 litros por metro cuadrado (l/m2), un 171% más de lluvia de lo normal.

En este sentido, ha destacado que las únicas zonas de España donde se ha registrado algo menos de precipitaciones de lo normal ha sido en áreas de la cornisa cantábrica, donde suele llover más. Diciembre fue lluvioso y en esos días se recogió un 9% más de la lluvia. Mientras tanto, en enero llovió casi el doble de lo normal; y en febrero, dos veces y media más de lo habitual.

El portavoz de AEMET ha señalado que el año hidrológico --que comenzó el 1 de octubre de 2025-- ha recogido 465 l/m2, un 133% más de lo habitual. En enero y febrero se han registrado 143 l/m2, lo que supone un 209% sobre el promedio.

"El conjunto enero-febrero de 2026 ha sido el más lluvioso de los últimos 47 años, lo que indica el carácter extraordinario de estas lluvias, especialmente en algunos episodios concretos, como la borrasca Leonardo, que fue el 4 de febrero, cuando se alcanzaron casi 600 l/m2 en la localidad gaditana de Grazalema", ha explicado.

Al margen de ello, ha señalado que en líneas generales no hay sequía en España. "En general este último año ha sido muy lluvioso y así se refleja", ha recalcado.

Entre estaciones de la red principal, AEMET ha mencionado que en diciembre se recogieron 93,1 l/m2 en Valencia/aeropuerto el día 28. Además, en Vigo/aeropuerto se acumularon a lo largo del mes 310,6 l/m2. En enero, ha incidido en que entre las mayores precipitaciones diarias estuvieron los 92,2 l/m2 registrados en Vigo/aeropuerto y en los 88,9 l/m2 en Santiago de Compostela/aeropuerto, ambos el día 26.

Asimismo, ha apuntado a que Ceuta registró 411,2 l/m2 a lo largo del mes, el valor más alto de su serie. En cuanto a febrero, apunta a las cifras de Izaña, donde se dieron 91 l/m2 el día 26; seguida de Ceuta, con 80 l/m2 el día 7. En cuanto a las precipitaciones mensuales acumuladas, ha indicado que el valor más elevado se registró en febrero en Vigo/aeropuerto, con 499 l/m2.

EL NOVENO INVIERNO CON CARÁCTER CÁLIDO O MUY CÁLIDO

En lo que se refiere a las temperaturas, Del Campo ha explicado que la media para el invierno fue de 7,6ºC, cifra +1ºC por encima de lo habitual. Este invierno ha constituido el noveno invierno con carácter cálido o muy cálido, "la primera vez que sucede esto en cualquier estación del año". El último invierno con temperaturas por debajo del promedio del período 1991-2020 fue el de 2017-18.

Por zonas, la estación tuvo carácter muy cálido en buena parte de la mitad oriental peninsular, valle del Ebro y en zonas de las mesetas, llegando a ser extremadamente cálido en áreas del interior de Aragón. De acuerdo con AEMET, en el resto de la Península fue cálido o normal, e incluso frío en algunas zonas de Galicia. En Baleares tuvo carácter muy cálido y en Canarias fue mayoritariamente normal, con algunas zonas de carácter cálido en Tenerife.

Diciembre tuvo un carácter cálido, con una temperatura media +0,5°C superior al promedio normal. La temperatura de enero coincidió exactamente con el valor medio del periodo de referencia, por lo que fue normal. Finalmente, febrero tuvo carácter muy cálido, con una temperatura +2,4°C por encima del valor medio, lo que lo situó como el cuarto febrero más cálido desde el comienzo de la serie y el tercero del siglo XXI.

El organismo estatal ha detallado que se registrados varios episodios cálidos durante estos meses. El más destacable, por su duración, ocurrió entre los días 5 y 20 de diciembre. En los primeros días de este episodio se llegó a una anomalía de 5°C por encima de la media en esta época del año. En febrero hubo otros episodios más intensos, aunque más cortos. De esta manera, entre el 9 y 13 de febrero se alcanzó una anomalía de unos 6°C por encima del promedio y entre el 15 y 19 las mínimas estuvieron unos 5°C más altas de lo normal.

A partir del 20 de febrero y hasta final de mes las temperaturas diurnas fueron muy altas para la época, con unas máximas de hasta unos 8°C por encima de lo normal en torno al 23 de febrero. Entre las estaciones principales, las máximas se midieron en Canarias a finales de este mes. Así, en Tenerife Sur/Aeropuerto se alcanzaron 31,6°C y en Santa Cruz de Tenerife 30,2°C, ambas el 23 de febrero.

Durante el último episodio cálido, a finales de febrero, se alcanzaron las máximas diarias más altas en un invierno desde el comienzo de sus observaciones en cinco estaciones principales.

INVIERNO SIN OLAS DE FRÍO

Por otro lado, AEMET ha detallado que durante el invierno hubo varios episodios fríos, sobre todo en diciembre y enero, aunque el organismo estatal precisa que ninguno puede considerarse como ola de frío con la información actualmente disponible. De hecho, Del Campo ha apuntado a que en los últimos cinco años ha habido cinco olas de frío que han durado 14 días.

Frente a esto, en el mismo espacio de tiempo --entre 2021 y 2025-- se han producido 15 olas de calor que se han extendido por 133 días. "Las olas de calor multiplican casi por cuatro a las de frío y el número de días en los que España se encuentra bajo ola de calor casi multiplica por diez a las de olas de frío", ha apuntado.

De acuerdo con los datos del organismo estatal, el episodio frío más largo ocurrió en la Península entre el 20 y 28 de diciembre, con una temperatura hasta -3°C con respecto a lo normal en torno al día 22. Sin embargo, el más intenso sucedió en enero, entre los días 4 y 8, con valores medias unos 5°C por debajo de los habituales.

En cuanto a las temperaturas mínimas durante este invierno entre las estaciones principales, AEMET ha destacado los -14°C de Molina de Aragón el día 6 de enero, los -10,7°C en el Puerto de Navacerrada el 5 de enero y los -8,9°C en Teruel y los -7°C en Pamplona/aeropuerto el 7 de enero. En tres estaciones principales, en Alicante, en Jaén y en Valencia/aeropuerto, se registró la mínima diaria más alta en un invierno en sus respectivas series.