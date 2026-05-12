Irene Montero plantea que empresas que usaron el trabajo de mujeres del Patronato paguen para que sirva de cotización

La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, atiende a los medios de comunicación, 7 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha planteado que las empresas que se lucraron del trabajo de las mujeres recluidas por el Patronato de Protección a la Mujer paguen el trabajo de aquellos años y cuente así como cotización por la labor realizada.

En la presentación del libro 'Inmaculada. La muerte que precipitó el final del Patronato' (Libros del KO) junto a las autoras Marta García Carbonell, Esther López Barceló y María Palau Galdón, Montero ha propuesto que la mano de obra que utilizaron aquellas empresas españolas sea remunerada ahora a través de la Seguridad Social, y con el dinero de estas mismas compañías.

La exministra de Igualdad ha insistido en que el Estado no debería dar "ni un euro" a instituciones del Patronato, y cambiar también la relación con organizaciones eclesiásticas: "En este país, el Estado y la Iglesia han robado niños", ha espetado durante el acto.

Montero ya arremetió contra el Patronato en un acto el pasado marzo asegurando que dentro de la institución las mujeres eran sometidas a "trabajos forzados, esclavitud, violencia sexual, tortura sexual, maltrato físico y psicológico, robo de bebés y un sin fin de violaciones de derechos humanos".