Joaquín Mouriz, nuevo presidente de Dircom para el periodo 2026-2030 - DIRCOM

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom) ha proclamado este miércoles a Joaquín Mouriz Costa como nuevo presidente de la entidad para el periodo 2026-2030, durante la celebración de la Asamblea Extraordinaria Electoral.

El director de Marca, Comunicación y Experiencia Cliente de BNP Paribas Personal Finance España asume la Presidencia al frente de una Junta Directiva integrada por 23 profesionales del ámbito de la comunicación, los asuntos corporativos y la reputación, procedentes de compañías, instituciones y organizaciones de referencia, según ha informado Dircom.

El nuevo equipo toma el relevo de la Junta Directiva saliente, con Miguel López-Quesada al frente de la asociación desde 2018.

Según Dircom, Mouriz inicia su mandato con un programa centrado en "reforzar la gobernanza y el modelo asociativo, avanzando hacia una organización más participativa y eficiente; incrementar la influencia de Dircom, consolidando su papel institucional y su capacidad de interlocución; e impulsar el futuro de la profesión, con foco en el talento, la innovación y la evolución del rol estratégico de la Comunicación y los Corporate Affairs".

Asimismo, ha añadido que "el nuevo equipo de gobierno apostará por el mentoring y la formación de los nuevos profesionales, así como por una clara vocación internacional que refuerce la proyección global de la asociación".

Mouriz ha manifestado que "Dircom es un colectivo que avanza cuando lo hace de forma conjunta". "Sólo desde la colaboración, la escucha y el respeto a la diversidad de miradas podremos seguir fortaleciendo nuestra función y su contribución real a las organizaciones y a la sociedad", ha indicado.

"Necesitamos contar con todos: con quienes llevan años impulsando la profesión y con quienes se incorporan ahora con nuevas ideas y enfoques. Y del mismo modo, es fundamental tender puentes con asociaciones homólogas y organismos internacionales. Dircom es la casa de todos y todas. Un espacio para crear, dialogar y crecer. Y es precisamente desde este espíritu de equipo que nos inspira, desde donde podremos seguir reforzando el valor, la credibilidad y la influencia de nuestra profesión", ha asegurado Mouriz.