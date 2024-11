Juanma Lamet y Pablo Rodríguez Lago recogen sus Premios Luis Carandell con un "viva las noticias": "Seguimos informando'

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los periodistas Juanma Lamet ('El Mundo'), en la categoría Parlamentarismo, y Pablo Rodríguez Lago 'El Mundo de Castilla y León' y 'León-Diario de Valladolid'), en la categoría Territorialidad, han recogido este jueves los galardones de la XIV edición de los Premios 'Luis Carandell' de periodismo parlamentario, de manos de la Reina Letizia. Mientras Lamet ha cerrado su discurso con un "viva las noticias", Rodríguez Lago ha asegurado: "Seguiremos informando".

"José María García, qué emoción. Con la cantidad de horas que yo he dedicado a escucharte y hoy me vas a escuchar tú a mí", ha comenzado su discurso Rodríguez Lago tras recibir el premio que concede el Senado. En un acto celebrado en la Cámara Alta, el periodista se ha felicitado por el "acierto" de haber premiado a su colega Juanma Lamet, "un combatiente en la vida y en el periodismo".

Además, Rodríguez Lago ha apuntado que hasta este momento le ha llevado "la vocación y la convicción, pero también el esfuerzo, el sacrificio, la determinación, la constancia y la tenacidad. Y la insistencia. Y mucho trabajo". "Confieso que trabajo mucho y a veces sin descanso", ha apostillado el periodista, quien ha llamado a políticos y compañeros de profesión a recuperar la confianza de la ciudadanía y a "estar a la altura".

Por su parte, el sevillano Juanma Lamet ha dicho que "siempre" soñó con escribir noticias en Madrid, "no hay un ecosistema periodístico" como el de la capital, y que recibir este premio "es un honor tan alto, como inmerecido". "El periodismo es un destino. El periodismo tiene que poner el quinqué en las zonas oscuras del mundo, alumbrar, como os decía, escuchar, ver, contrastar y contar", ha afirmado.

"Y para ser buen periodista me parece que lo más importante no es tanto el talento como la profesionalidad. Yo creo que lo mejor que se puede ser en periodismo es un buen profesional. Y la profesionalidad, claro, pasa por una independencia a prueba de bombas, por un afán de honestidad sin siglas, sin partidismos, yo creo que los periodistas tienen que dar fe, no profesar fe", ha remarcado.

En la apertura del acto, el presidente del Senado, Pedro Rollán, ha recordado "a la que por muchos ha sido calificada, reconocida, merecidamente, a la periodista de la Transición" Victoria Prego, fallecida en mayo. "Gracias a ella conocemos con detalle lo que ocurrió en ese periodo que posibilitó la llegada de la democracia y la libertad de prensa en nuestro país. Nos ha dejado un legado periodístico, también humano, que cada vez será más reconocido con el paso del tiempo", ha subrayado, para dedicarle también unas palabras a Pablo Rodríguez Lago, de quien ha dicho que "reúne todos los grandes requisitos" que busca en un periodista: "sagacidad, profundidad, audacia, voracidad informativa, que es lo que el presidente llama tenacidad, y las tres F: fuentes, fuentes, fuentes".

LA LIBERTAD DE PRENSA, "AMENAZADA"

Asimismo, Rollán ha apuntado que la libertad de prensa es "un pilar fundamental" de la democracia en España. "Y aunque pensamos que siempre iba a estar asegurada, que iba a pervivir sine die, hoy podemos afirmar que está más amenazada que nunca. Esta no es una circunstancia que ocurra única y exclusivamente en España. Ocurre a nivel global y ocurre también en grandes naciones y en naciones con una consolidada democracia", ha avisado, para después dar su "sincera enhorabuena" a los dos premiados y darles las "gracias por engrandecer el periodismo".

De Juanma Lamet, el presidente de la Cámara Alta ha destacado que es "uno de los máximos exponentes de una nueva generación de periodistas que llevan años engrandeciendo el noble oficio del periodismo, perspicaz, inteligente, culto, y tenaz". Respecto a Pablo Rodríguez Lago, ha puesto en valor que "es un periodista forjado por el trabajo que ha llevado a cabo desde que comenzó su carrera profesional". "Siempre ha cubierto la actualidad de Castilla y León y es una de las personas que mejor conoce su día a día y, por supuesto, su actualidad política. Pablo es el ejemplo de que el trabajo riguroso, constante, continuo y el trabajo bien hecho siempre conlleva al éxito", ha remarcado.

El jurado en esta XIV edición, ha estado integrado por el vicepresidente primero del Senado, Javier Maroto, que lo presidió; la secretaria primera del Senado, Eva Ortiz; la secretaria segunda del Senado, María Mar Blanco; la secretaria tercera del Senado, María de los Ángeles Luna; el secretario cuarto del Senado, Manuel Fajardo; el presidente de la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicas (FORTA), Mariano Caballero, la presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) Anabel Díez y la directora de Comunicación de la Presidencia del Senado, Marilar Andrés-Montalvo. Cada premio está dotado con 4.000 euros.