El juego real en España cae un 50% hasta finales de octubre frente al mismo periodo de 2019, según un estudio

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El juego real en España, la diferencia entre las cantidades jugadas y los premios, se situó hasta finales de octubre de 2020 en 4.345 millones de euros, lo que supone una caída del 50% respecto del mismo periodo del 2019, según el 'Anuario del Juego en España 2020'.

El anuario del Consejo Empresarial del Juego (Cejuego), editado en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid, a través de su Instituto de Política y Gobernanza (IPOLGOB), y dirigido por José Antonio Gómez Yáñez, profesor de Sociología en dicha institución, ha sido presentado este martes en una rueda de prensa 'online'.

La publicación muestra asimismo que del total de 4.345 millones de euros, 2.445 pertenecen al juego privado, mientras que 1.900 pertenecen a Loterías y Apuestas del Estado y ONCE.

Antes estas cifras, y preguntado por los efectos de la pandemia de la Covid-19 sobre el sector, el director general de CEJUEGO, Alejandro Landaluce, ha puesto de relieve que "tres meses de cierre total de la actividad supone un 25% de caída anual", a lo que hay que añadir que el sector es "de los últimos en abrir y de los primeros en cerrar". "Lamentablemente, los datos de noviembre son peores", ha subrayado.

Los datos de la publicación, desgranados por José Antonio Gómez Yáñez, indican que en 2019 el gasto en todos los juegos en España ascendió al 0,82% del PIB. En los juegos de gestión pública se jugaron 4.590 millones de euros, con un incremento del 6,2% respecto a 2018.

En relación con el juego de gestión privada presencial (casinos, bingos, salones de juego, apuestas deportivas y máquinas en hostelería), el informe señala que se jugaron 4.860 millones de euros, con un descenso del 0,1% respecto a 2018, centrado sobre todo en las máquinas en hostelería y en las salas de bingo. Por su parte, en el juego 'online' se jugaron 776 millones, lo que representa el 0,06% del PIB y 7,7% del total del juego.

En materia de empleo, el Anuario refleja que el sector dio empleo a 84.797 personas en 2019, de las que 47.047 corresponden al juego privado, 18.463 a Loterías y Apuestas del Estado y 19.287 a la ONCE, además de los 50.300 empleos indirectos que se estima generan las máquinas recreativas en el sector hostelero.

"A pesar de que la caída en los ingresos de las empresas de juego es superior al que se registra en otros sectores como la moda, automóviles o las ventas en tienda en grandes almacenes, hemos logrado reducir los ERTES al 15% de las plantillas, por lo que el 85% de los empleados del sector están trabajando en estos momentos", ha manifestado Landaluce.

Por otro lado, la investigación apunta que el pasado año 1.341,8 millones de euros del juego real presencial se destinaron a impuestos especiales sobre el juego, ya fueran del Estado (197,3 millones de euros) o de las comunidades autónomas (1.137,5 millones de euros).

El estudio refleja que Loterías y Apuestas del Estado dispone de una red de 4.167 administraciones y 6.795 puntos de venta complementarios, mientras que la ONCE dispone de cerca de 20.000 vendedores y cuenta con un canal físico complementario de 11.468 puntos de venta, formado principalmente por estancos, estaciones de servicio y quioscos de prensa.

También se incluyen las modalidades de establecimientos dedicados al juego privado como los bingos, con 319 establecimientos, los casinos con 52 establecimientos, y los salones de juego que en la actualidad son 3.752 locales.

"LA LUDOPATÍA NO ESTÁ CRECIENDO EN ESPAÑA"

Durante su intervención, Landaluce ha afirmado que "la ludopatía no está creciendo en España" y ha añadido que "la realidad es que hoy en día se juega menos". En su opinión, "se está generando intencionadamente" una alarma social respecto al juego problemático. "No es la pandemia del siglo XXI. No es la heroína del siglo XXI", ha insistido.

"A 1 de enero de 2019 el sector del juego no se había recuperado de las anteriores crisis", ha subrayado, al tiempo que ha destacado que en el CIS no aparece el juego como una preocupación de la sociedad española porque "no la hay".

No obstante, el director general de CEJUEGO ha asegurado que "otra cosa es que la sensación que hay en la sociedad es al contrario" y parece que hay "mucho más juego". Así, Landaluce considera que la publicidad en televisión "ha hecho muchísimo daño", así como la aparición de algunas concentraciones de locales físicos.