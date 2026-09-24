Julia Navarro, premiada por veterinarios: "La civilización de los pueblos se mide por cómo tratan a los animales"

La escritora Julia Navarro durante la presentación de la novela ‘Una familia moderna’, a 22 de septiembre de 2026, en Madrid (España). ‘Una familia moderna’ explora la vejez, el choque entre generaciones y las nuevas formas de convivencia familiar. - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La escritora Julia Navarro, Lucas, el pequeño 'yorkshire' que propició el rescate de su dueño, y la asociación ASZAL, dedicada a la conservación, mejora y promoción de la raza asnal Zamorano-Leonesa, han recibido los galardones de la X edición de los Premios Bienestar Animal del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid (COLVEMA), según ha informado este jueves la organización.

Navarro ha recogido el Premio a la Persona comprometida con el bienestar y cuidado de los animales de las manos del veterinario Gonzalo Giner, escritor y amigo de la premiada. Durante su discurso, la autora ha puesto el foco en la relación de una sociedad con los animales que, a su juicio, constituye también una medida de sus valores. "El grado de civilización de los pueblos, de los países, también se mide por cómo tratan a los animales", ha recalcado.

Además, ha destacado el papel de la profesión veterinaria y ha recalcado que los veterinarios son "fundamentales" para garantizar no solamente la salud de los animales, sino también la salud humana, así como para "educar, indicar, aconsejar y ayudar" a la sociedad.

COLVEMA ha explicado que Navarro ha convertido su vínculo con los animales en una parte importante de su vida y también de su obra. De esta manera, reivindica la compañía y la lealtad de los animales y la responsabilidad de las personas hacia ellos "a través de la literatura, la memoria y la emoción", defendiendo una relación basada "en el respeto, el cuidado y la sensibilidad".

"En 'Cuando ellos se van', rinde homenaje a los perros que la han acompañado a lo largo de los años y especialmente a Argos, su pastor alemán, cuya pérdida dio origen a una reflexión sobre la relación entre animales y seres humanos", ha puesto en valor.

"¿CÓMO UN PERRO TAN PEQUEÑO PUEDE TENER TANTO CARIÑO?"

Lucas, un 'yorkshire' de apenas dos kilos, ha recibido el premio al 'Animal comprometido con la sociedad'. Su dueño, Rafael Gestí (78 años), había caído por un talud en un camino rural de Bulbuente (Zaragoza) y se encontraba herido y desorientado. En plena noche, consiguió llamar la atención de una patrulla de la Guardia Civil con sus ladridos.

De esta manera, guió a los agentes hasta el lugar exacto en el que se encontraba Rafael, haciendo posible su rescate y posterior asistencia médica. El presidente del Consejo General de Colegios de la Profesión Veterinaria de España, Gonzalo Moreno del Val, ha hecho entrega del galardón al propio Rafael, que se ha emocionado al recordar aquella noche.

"¿Cómo un perro tan pequeño puede tener tanto cariño y tanto amor por mí? Al final tengo que decir que me salvó la vida. Es pequeño, pero todo lo pequeño que es, es corazón", ha admitido.

"UNA VIDA QUE VALGA LA PENA SER VIVIDA, ESO ES EL BIENESTAR ANIMAL"

En la categoría de Proyecto comprometido con el bienestar animal, COLVEMA ha reconocido a ASZAL, asociación dedicada a la conservación, mejora y promoción de la raza asnal Zamorano-Leonesa. El presidente de COLVEMA, Felipe Vilas, ha entregado el reconocimiento al secretario de ASZAL, Jesús de Gabriel, que ha resumido la filosofía que guía el trabajo de la asociación diciendo que "una vida que valga la pena ser vivida, eso es el bienestar animal".

"El burro quiere vivir con sus congéneres, quiere pastar la mayor parte de horas del día. Son burros y quieren ser burros siempre. Y por eso deberíamos respetar su etología y su vida natural", ha destacado.

Según ha explicado la propia institución, ASZAL trabaja para garantizar la continuidad de esta raza autóctona mediante la gestión de su libro genealógico, el seguimiento de ejemplares, el apoyo a los criadores y diferentes programas de reproducción y conservación. "Su actividad contribuye no solo a proteger a estos animales, sino también a preservar patrimonio ganadero, biodiversidad y una parte de la cultura estrechamente vinculada al medio rural", ha destacado.

"PROTEGER A LOS ANIMALES ES PROTEGER LA SALUD DE LAS PERSONAS"

La ceremonia, presentada por el veterinario y divulgador Víctor Algra, ha reunido este jueves en la sede de COLVEMA a representantes de la profesión veterinaria, instituciones y entidades relacionadas con la protección y el bienestar animal. Durante la misma, Vilas ha destacado la evolución experimentada por los galardones durante esta década, que en su opinión se han convertido en "un punto de encuentro" para todos los que comparten "un mismo compromiso y una misma sensibilidad".

Además, ha aprovechado también este aniversario para reivindicar el papel de la profesión veterinaria en el bienestar animal y su "estrecha relación" con la salud de toda la sociedad. "Los veterinarios somos los profesionales que cuidamos de la salud y del bienestar de los animales, pero nuestra labor va mucho más allá. Porque proteger a los animales es también proteger la salud de las personas, cuidar del medioambiente y contribuir a construir una sociedad más responsable y comprometida", ha recalcado.