Junts exige marco común para que las familias tengan derecho a una baja laboral cuando sus hijos cumplan cuarentena

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Junts per Catalunya (JxCat) ha reclamado, este lunes en el Senado, un marco común para que las familias tengan derecho a una baja laboral o prestación si sus hijos deben hacer cuarentena, aunque no tengan un positivo por Covid-19.

A través de una moción, que quieren llevar a debate a las comisiones de Educación y de Trabajo de la Cámara baja, la formación independentista reclama que el equipo de Pedro Sánchez apruebe esta medida a través de un real decreto en los próximos días.

"Es necesario que se arbitre una fórmula para todas las comunidades autónomas, estamos viviendo una crisis sanitaria, pero que también lo es económica y social y debemos aportar soluciones a la altura del momento social que vivimos", indica Junts en el texto registrado, recogido por Europa Press.

No es la primera iniciativa que Junts ha registrado en el Parlamento en este sentido. En el Congreso, impulsó hace unas semanas una proposición no de ley para que el Ejecutivo aprobara una baja o permiso retribuído para aquellos padres que no pudieran trabajar por tener a sus hijos en cuarentena preventiva --sin positivo por Covid-- o en casa como consecuencia del cierre de sus colegios.

En este documento, JxCat considera que la situación de las familias está siendo "delicada", ya que muchos progenitores tienen que conciliar esta situación con el teletrabajo que también se ha facilitado a los trabajadores como medida de prevención del coronavirus.