Junts pregunta al Gobierno sobre sus gestiones en defensa de la atleta paralímpica Elena Congost, descalificada en París

Archivo - Elena Congost en una fotografía de archivo. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Junts per Catalunya, Pilar Calvo, ha registrado una batería de preguntas en la Mesa del Congreso de los Diputados para pedir explicaciones al Consejo Superior de Deportes, dependiente del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, sobre las gestiones que ha realizado para evitar futuras situaciones como la que le ocurrió a la atleta paralímpica Elena Congost, descalificada en la maratón en los Juegos Paralímpicos de París de 2024 tras quedar en tercera posición, por soltar la cuerda que la unía a su guía para evitar que se cayese.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Junts pregunta "qué gestiones se han hecho para que la petición de Elena Congost de modificar el reglamento sea tenida en cuenta por el Comité Paralímpico Internacional y así evitar futuras interpretaciones injustas".

Además, le interroga sobre "si se ha solicitado a la World Para Athletics la concesión de una segunda medalla de bronce para Congost y Mia Carol, y en qué fecha" y "si se han promovido actuaciones ante el Comité Olímpico Español para sancionar a los responsables que no presentaron reclamación inmediata después de la descalificación, ocasionando un grave perjuicio a la atleta".

Según recuerda Junts, en 2024, durante la Maratón femenina de los Juegos Paralímpicos de París, Congost cruzó la meta en tercera posición pero fue descalificada "por un gesto solidario con su guía, Mia Carol", aplicándose el artículo 7.9.5 del reglamento paralímpico que prohíbe soltar la cuerda que une al atleta al guía.

La descalificación fue solicitada por Japón al Comité Paralímpico, y el CSD presentó una reclamación posterior ante el Comité Paralímpico Internacional de la que no ha tenido respuesta el atleta.

La diputada explica que "Elena Congost actuó con plena solidaridad y sin intención de sacar ventaja deportiva" y critica la "inacción de los miembros del comité paralímpico español presentes en la prueba, incluido el seleccionador".