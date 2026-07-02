Los lefebvrianos lamentan no haber podido explicar al Papa personalmente los motivos de la ordenación

Archivo - La plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano. - Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fraternidad Sacerdotal San Pío X (conocidos como lefebvrianos, por su fundador Marcel Lefebvre) han lamentado no haber tenido la "posibilidad" de reunirse "personalmente" con el Papa León XIV para explicarle los "graves motivos" por los que han procedido a la ordenación de cuatro obispos sin la autorización del Pontífice.

"La Fraternidad lamenta sinceramente que, debido a las circunstancias excepcionales, estas consagraciones hayan debido conferirse sin la autorización del Santo Padre. Lamenta muy particularmente que el Superior General de la Fraternidad no haya tenido la posibilidad de reunirse personalmente con Su Santidad el Papa León XIV, para exponerle filialmente los graves motivos que hacían necesaria esta ceremonia", han indicado los lefebvrianos en un comunicado.

En todo caso, añaden que "la profunda alegría que inspiran estas consagraciones episcopales no puede verse ensombrecida" y aseguran que "al garantizar los medios necesarios para la preservación de la sagrada herencia de la Tradición, el don de estos cuatro nuevos obispos constituye verdaderamente una gracia muy grande para la propia Fraternidad y para toda la Iglesia".