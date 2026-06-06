León XIV se hace viral con el gesto de 'six-seven' durante su recorrido matinal por Madrid

El Papa León XIV saluda desde el papamóvil tras su ceremonia de bienvenida en el Palacio Real, a 6 de junio de 2026, en Madrid (España). La recepción reúne a las máximas autoridades del Estado y de la Iglesia católica en España y marca el inicio oficial d - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las redes sociales se han llenado este sábado de numerosas imágenes del Papa León XIV haciendo el gesto de 'six-seven', durante su camino esta mañana en papamóvil a la Nunciatura Apostólica, tras ser recibido por los Reyes en el Palacio Real de Madrid.

Así, durante el recorrido por el centro de la capital, el Pontífice ha realizado este gesto, que ilustra una expresión usada por adolescentes y que carece de significado en sí misma.

El trayecto también ha estado marcado por otro momento, cuando el papamóvil se ha detenido cerca de Plaza España para que el León XIV bendijera a un bebé de apenas 45 días, como han recogido numerosos usuarios en sus redes sociales.

El Papa León XIV ha iniciado cerca de las 13.40 horas de este 6 de junio su primer recorrido en papamóvil por las calles de Madrid, acompañado en aplausos, saludos y cánticos de "¡Viva el Papa!" y "Alza la mirada", himno oficial de la visita a España.

Su segundo recorrido en papamóvil tendrá lugar tras la visita del Pontífice al centro para personas sin hogar CEDIA 24 Horas de Cáritas Diocesanas de Madrid, ubicado en el barrio de Lucero, en el distrito de Carabanchel, para su traslado hasta la Plaza de Lima, donde a las 20.30 horas tendrá lugar el primer acto multitudinario de su visita.

En concreto, el Pontífice se desplazará en el papamóvil desde la calle Vitruvio, en Chamartín, hasta la Plaza de Lima a través del Paseo de la Castellana, una de las principales avenidas de la capital, lo que facilitará ver al Papa desde la calle. El recorrido está previsto para las 20.30 horas, según la Archidiócesis de Madrid.