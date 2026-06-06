León XIV regresa a la Nunciatura tras 12 horas de actividad en su primera jornada de viaje

El Papa León XIV y el arzobispo de Madrid, José Cobo, durante la vigilia de oración con los jóvenes, en la Plaza de Lima, a 6 de junio de 2026, en Madrid (España). Durante la vigilia de oración con los jóvenes, el pontífice dirige un discurso a los asiste - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

León XIV ha regresado a la Nunciatura Apostólica alrededor de las 22.50 horas, tras 12 horas de actividad en su primera jornada de viaje apostólico por España. La primera etapa de este viaje se celebra en Madrid, donde estará del 6 al 9 de junio.

El Papa ha iniciado su viaje a las 08.13 horas de este 6 de junio, cuando un avión de la compañía Ita Airways A320 despegaba del aeropuerto internacional de Roma-Fuimicino con destino al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde ha aterrizado sobre las 10.15 horas. A su llegada a la capital, ha sido recibido por los Reyes Felipe VI y Letizia --vestida de blanco-- quienes han hablado a pie de avión con el Pontífice, que llevaba la muceta y estola rojas sobre el hábito blanco.

A continuación, se ha dirigido al Palacio Real donde ha sido recibido con honores por los Reyes Felipe VI y Letizia, junto a la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, en su primer acto oficial de la agenda de su visita a España, la primera de un Pontífice desde la que realizó Benedicto XIV en 2011.

En las inmediaciones del Palacio Real se encontraban cientos de fieles procedentes de distintos puntos de España, así como de otras partes del mundo. "Su visita es una inyección de fe", han asegurado a Europa Press, entre gritos de "Papa León, te queremos un montón", "¡Viva el Papa!" o "Esta es la juventud del Papa".

Alrededor de las 13.40 horas, el Papa ha iniciado su primer recorrido en papamóvil por las calles de Madrid, acompañado en aplausos, saludos y cánticos de '¡Viva el Papa!' y 'Alza la mirada', lema oficial de la visita a España. Unas 130.000 personas han recibido a León XIV en las calles de la capital entre el Palacio Real y la Nunciatura, ha cuantificado la Delegación de Gobierno en Madrid en un comunicado. A su llegada a la Nunciatura, se han escuchado cánticos como "¡Papa León, asómate al balcón!" o "¡Que salga el Papa!".

Antes de visitar a los operadores y usuarios del centro social CEDIA 24 horas, se ha reunido en la Nunciatura con un grupo de 30 enfermos. Ya en el centro de Cáritas, León XIV se ha descrito "como un madrileño más" y ha calificado como "milagro de amor" el centro, situado en el barrio de Lucero, en el distrito de Latina, al tiempo que ha llamado a mirar "a los ojos" a aquellas que personas que sufren.

"¡ESTA ES LA JUVENTUD DEL PAPA!"

El acto más multitudinario del día ha tenido lugar en la recta final de esta jornada, con la asistencia de unas 500.000 personas a la vigilia de oración con jóvenes en la plaza de Lima. Cientos de personas aclamaban a León XIV a su paso por la calle Vitruvio, una de las vías recorridas en su segundo trayecto en papamóvil de camino a la plaza, donde se han coreado cánticos como "¡Esta es la juventud del Papa!".

Los jóvenes han expresado a Europa Press que hay "expectativas altas" al respecto de "pasárselo bien" aunque otros asistentes asistían al encuentro en busca de respuestas. "Estoy un poco fría con el tema de Dios y quiero volver a encontrarme con él", apuntaba una joven.

Durante la vigilia, el Papa ha invitado a los jóvenes españoles a "cambiar la historia" con "el amor". "Vosotros podéis cambiar la historia, hacedlo con el amor", ha exclamado el Pontífice, durante un coloquio con siete jóvenes que le han trasladado sus inquietudes en un ambiente cercano y familiar.

León XIV también ha pedido a los jóvenes españoles convertirse "en protagonistas del cambio", a ser "chispa de una humanidad nueva" frente a la "violencia de la guerra" y a ser "humanos, hombres y mujeres de carne y hueso, no apariencias sino rostros fiables".

El Papa León XIV afrontará este 7 de junio la segunda jornada de su viaje apostólico a España que, tras su estancia en Madrid, le llevará a Barcelona, Gran Canaria y Tenerife hasta el 12 de junio. La Misa en la Plaza de Cibeles y el encuentro con representantes de la cultura o el deporte conforman parte de los actos previstos para este domingo.