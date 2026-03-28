León XIV termina su visita a Mónaco, el segundo viaje al extranjero de su pontificado y el primero de un Papa al país

El Papa León XIV durante su viaje apostólico al Principado de Mónaco, a 28 de marzo de 2026. - Vatican Media/IPA via ZUMA Press / DPA

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Papa se ha despedido del Principado de Mónaco esta tarde, cerrando así el segundo viaje apostólico al extranjero de su pontificado y el primero de un Pontífice al país, en el que ha estado más de ocho horas desde su llegada durante la mañana de este sábado.

El helicóptero que transporta a León XIV ha partido del helipuerto del Principado de Mónaco a las 17:30 horas. Su llegada al Vaticano ha tenido lugar aproximadamente dos horas después, a las 19:30. Antes de marcharse, ha saludado al Príncipe Alberto II y a la Princesa Charlene, a quienes, mediante un telegrama, les ha agradecido por la "cálida bienvenida".

La ceremonia de despedida ha tenido lugar en el helipuerto de Mónaco. Tras saludar a la comitiva local y a la delegación monegasca en el vestíbulo, el Pontífice ha saludado a la Guardia de Honor y se ha despedido del Príncipe Alberto II y la Princesa Charlene, con los que ha intercambiado una breve conversación.

Una vez en el helicóptero, el Papa ha enviado un telegrama al príncipe Alberto II, en el que ha expresado su "profunda gratitud" a la familia real, al principado, al gobierno y al pueblo de Mónaco. "Por la cálida bienvenida y la generosa hospitalidad brindadas durante la visita apostólica". "Ruego que Dios Todopoderoso los bendiga a todos con paz y fortaleza", ha escrito el Pontífice, según ha informado el portal de noticias del Vaticano, Vatican News.

León XIV salió a las 7.05 horas en coche al helipuerto de la Ciudad del Vaticano, desde donde partió a las 7.22 horas hacia Mónaco.

Durante el vuelo de ida, envió un telegrama al Jefe de Estado francés, Emmanuel Macron: "Mientras sobrevuelo Francia durante mi viaje apostólico al Principado de Mónaco, envío mis más cordiales saludos a Su Excelencia y a sus conciudadanos, junto con la aseguración de mis oraciones por la paz y la prosperidad de la nación", le ha escrito el Pontífice.

A su llegada al Principado, el Papa fue recibido con honores por el Príncipe Alberto II de Mónaco y por la Princesa Charlène, realizó una visita de cortesía al Palacio del Príncipe de Mónaco y se asomó al balcón para saludar a los ciudadanos que se habían congregado en la plaza de Palacio.

Desde el balcón, el Papa ha advertido de que "la ostentación de la fuerza y la lógica de la prevaricación perjudican al mundo y amenazan la paz", antes de recordar que "los pequeños marcan la Historia".

"El don de la pequeñez y una herencia espiritual viva comprometen su riqueza al servicio del derecho y de la justicia, especialmente en un momento histórico en el que la ostentación de la fuerza y la lógica de la prevaricación perjudican al mundo y amenazan la paz", ha declarado en su discurso.

ENCUENTRO CON LA COMUNIDAD CATÓLICA Y CON LOS JÓVENES

Entre las actividades principales de la agenda de León XIV, el Pontífice ha mantenido un encuentro con la comunidad católica en la catedral de la Inmaculada Concepción por la mañana y a continuación se ha reunido con los jóvenes y los catecúmenos, en la zona frente a la iglesia de Santa Devota, a quienes ha recomendado que tengan "momentos de silencio y de escucha" para "acallar el frenesí" de los mensajes, los reels y los chats y para "profundizar y saborear la belleza de estar juntos de verdad y de manera concreta".

En este sentido, León XIV ha añadido que "la inquietud encuentra paz y se llena el vacío interior" y "no con cosas materiales y pasajeras, ni siquiera con el reconocimiento de miles de 'me gusta', o con afiliaciones condicionantes, artificiales, a veces incluso violentas".

"Vivimos en un mundo que parece ir siempre de prisa, ávido de novedades, amante de una fluidez sin vínculos, marcado por una necesidad casi compulsiva de cambios continuos: en las modas, en la apariencia, en las relaciones, en las ideas e incluso en dimensiones constitutivas de la identidad de la persona. Pero lo que da solidez a la vida es el amor", ha afirmado el Pontífice dirigiéndose a los jóvenes.

Finalmente, ha celebrado la Santa Misa en el Estadio Louis II, a las 15.30 horas.