La Ley Trans pasa el lunes su primer examen en el Congreso sin un acuerdo PSOE-UP sobre la autodeterminación de menores

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Ley Trans pasa este lunes 12 de diciembre su primer examen ante la Comisión de Igualdad del Congreso a la que llega sin un acuerdo entre los socios del Gobierno, PSOE y Podemos, sobre la autodeterminación de los menores trans. La aprobación de la norma podría estar en el aire si los socialistas buscan el apoyo del PP en esta materia.

La ponencia de la ley, el órgano donde los grupos parlamentarios acuerdan las enmiendas presentadas, acabó el pasado 30 de noviembre sin acuerdo sobre las propuestas que el PSOE ha realizado a una ley que fue aprobada por su partido en el Consejo de Ministros.

En concreto, los socialistas quieren elevar la edad, de 14 a 16 años, para el cambio registral de menores trans y propone poner límites a la reversibilidad pidiendo la actuación judicial en el caso de que se produzca esta petición.

Estas enmiendas serán votadas en la Comisión de Igualdad este lunes y pueden salir adelante con los votos favorables del PP. Los de Núñez Feijóo se ha mostrado a favor de limitar la autodeterminación de los menores, para su "mayor protección". Aunque han explicado que su apoyo a esta medida no implica que vayan a apoyar el texto al completo.

"No garantiza la seguridad jurídica que se requiere para las mujeres con la autodeterminación de género", ha argumentado la portavoz 'popular' en esta materia, Carmen Navarro. También ha insistido en que la intención de su partido es "proteger a los menores por encima de todo" y ha advertido que, con esta norma, se está cometiendo "el mismo error" que con otras leyes que se han aprobado en esta legislatura.

El posible apoyo del PP a las enmiendas socialistas deja en el aira la aprobación de la norma. Y es que Unidas Podemos considera que el límite de edad para la autodeterminación de los menores trans es "un retroceso" con respecto "del texto que ha salido del Consejo de Ministros" y que está acordado por los dos partidos del Gobierno.

Fuentes del grupo confederal señalan que no se ha tomado ninguna decisión con respecto a este posible escenario. Es decir, que la enmienda del PSOE entre en el texto de la ley con el apoyo del PP. Los morados prefieren no hacer previsiones sobre algo que no saben si va a ocurrir.

La votación de las enmiendas y al texto es el primer examen de esta norma que debe pasar después por el Pleno de la Cámara baja. Aunque la Comisión de Igualdad cuenta con competencia legislativa plena, el PP solicitó una avocación para que se produjera un segundo debate y votación en el hemiciclo del Congreso.