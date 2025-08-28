Lluvias, tormentas, olas y calor activan hoy los avisos en 16 provincias

Archivo - Playa de Doñinos, a 20 de octubre de 2023, en Ferrol, A Coruña, Galicia (España). - Raúl Lomba - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 16 provincias tienen avisos activos para este jueves por precipitaciones, tormentas, oleaje y altas temperaturas, de las cuales, cuatro estarán en nivel naranja (importante) por lluvia y tormentas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, se activarán los avisos naranjas por lluvias y tormentas en Castellón (Comunidad Valenciana), Barcelona y Girona (Cataluña) y Mallorca y Menorca (Islas Baleares), con valores máximos de hasta 40 litros por metro cuadrado (l/m2) en las cuatro provincias.

También habrá avisos, pero de nivel amarillo, por precipitaciones y tormentas en Valencia (Comunidad Valenciana), Lleida y Tarragona (Cataluña) y Huesca (Aragón). Y solo por lluvias tienen activados alertas Cantabria, Navarra, Vizcaya y Guipúzcoa (País Vasco).

Asimismo, hay avisos para este jueves por oleaje en Málaga, Almería y Granada (Andalucía) y por altas temperaturas en Alicante (Comunidad Valenciana), con temperaturas máximas de 36ºC.

La AEMET prevé para este jueves que persista la inestabilidad en el norte de la Península y de Baleares bajo la influencia de una vaguada atlántica, con cielos nubosos o cubiertos y con precipitaciones, que estarán acompañadas de tormenta y localmente de granizo en el nordeste peninsular y archipiélago. Estos se prevén fuertes, e incluso localmente muy fuertes en el este de Cataluña, Mallorca, Menorca y entorno pirenaico, sin que se descarte puntualmente en litorales del Cantábrico oriental.

Por su parte, en el resto del tercio norte peninsular las precipitaciones tendrán un carácter ocasional. De esta forma, por la tarde, y salvo en el Mediterráneo, los chubascos y tormentas irán a menos y se abrirán cada vez más claros, al tiempo que se extenderán, localmente con granizo, al este de Teruel y en especial al norte de la Comunidad Valenciana, donde se esperan intensidades fuertes o localmente muy fuertes.

En el resto del país se prevé un tiempo estable, con predominio de cielos poco nubosos o despejados, salvo en el norte de Canarias, donde habrá cielos nubosos y posibles precipitaciones débiles y dispersas en las islas de mayor relieve.

Asimismo, habrá probables brumas frontales en Galicia y bancos de niebla matinales en zonas altas del extremo norte y se espera calima en Baleares.

En cuanto a las temperaturas, descenderán de forma generalizada, de forma notable bajarán las máximas en el centro norte peninsular y en zonas de la meseta Sur y del nordeste, y ascenderán en litorales del este y sudeste peninsular, de manera que se superarán los 35ºC en regiones del extremo sureste. En Canarias no se esperan cambios. Asimismo, las temperaturas mínimas no bajarán de 20ºC, localmente de 25ºC, en el área mediterránea.

Por su parte, soplarán el alisio en Canarias y la tramontana en Ampurdán, ambos con intervalos de fuerte y con predominio de los vientos de componente oeste en el resto. Además, serán moderados con intervalos de fuerte y alguna racha muy fuerte en el Cantábrico y Alborán, y de flojos a moderados en el resto, que tenderán a rolar a componentes norte y este moderados en el Levante.