Este lunes llegan las nubes y pueden producirse chubascos en el Pirineo y el este del país

Pueden superarse los 35 grados en el Guadalquivir, Guadiana, Tajo y Ebro

MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que este lunes España se cubra de nubes que dejen chubascos y tormentas localmente fuertes en Pirineos y determinadas zonas de Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. Las temperaturas máximas aumentarán en los cuadrantes sudoeste y nordeste, sin grandes cambios en el resto.

Además, se pronostica la presencia de una dana al sudoeste de la Península con incertidumbre acerca de su trayectoria, aunque se espera que la reabsorba la circulación general.

La previsión es que se registren nubes bajas y bancos de niebla matinales en Galicia, Cantábrico, alto Ebro y Estrecho, así como en puntos del tercio oriental y Baleares.

Se espera desde el principio abundante nubosidad media y alta en Alborán, mitad este peninsular y Baleares. Las nubes se irán desplazando de sur a norte, con posibilidad de chubascos y tormentas, más probables en el nordeste y este por la tarde.

La AEMET apunta que estas tormentas pueden ser localmente fuertes en Pirineos, así como en otras zonas de Aragón, Cataluña, el norte de la Comunidad Valenciana y las islas Baleares.

NUBOSIDAD BUENA PARTE DEL INTERIOR

Asimismo, se desarrollará nubosidad de evolución en buena parte del interior peninsular, por lo que pueden darse chubascos o tormentas dispersos en la Cantábrica occidental y en el Estrecho.

En Canarias se esperan cielos poco nubosos o con nubes altas, así como, en los nortes, intervalos nubosos con probables lluvias débiles. También es probable que haya calima en Alborán, tercio sudeste y Baleares.

Las temperaturas aumentarán en los cuadrantes sudoeste y nordeste, las máximas descenderán en Canarias y no se pronostican grandes cambios en el resto. Así, podrían superarse los 35 grados en el Guadalquivir, Guadiana, Tajo y Ebro.

Las mínimas descenderán en Canarias y zonas del oeste peninsular, con aumentos en el Cantábrico, mitad sur y tercio oriental. En el resto, serán similares a las de este domingo: no bajarán de 20 grados en Canarias, área mediterránea, Ebro y amplias zonas de la mitad sur.

Respecto a los vientos, soplarán flojos en general en la Península y Baleares, más intensos en los litorales, predominando el noroeste en Galicia, sur en el interior, este localmente moderado en el área mediterránea oriental y variable en Alborán. En Canarias soplará alisio moderado con intervalos de fuerte en zonas expuestas.