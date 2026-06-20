MAPA | El riesgo de incendio durante la ola de calor, municipio a municipio

Mapas de riesgo de incendio durante la ola de calor - EPDATA

MADRID 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Casi 1.650 municipios españoles registrarán riesgo extremo de incendio forestal el miércoles 24 de junio, el día previsto como punto álgido de la ola de calor que afectará a la Península y Baleares al menos hasta el jueves 25, según los mapas de peligro de incendio forestal del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) analizados por EpData.

El análisis, realizado sobre los 8.220 municipios españoles, muestra una escalada progresiva del riesgo a partir del domingo 21, cuando el 18% de los municipios alcanzarán nivel extremo. Si se suman los municipios en nivel muy alto, entre el domingo 21 y el jueves 25 más del 40% de los municipios españoles se situarán en los dos niveles más elevados de peligrosidad.

Las provincias con mayor número de municipios en riesgo extremo el martes 23 son Lleida (182), Barcelona (143), Huesca (130) y Badajoz (130), mientras que el miércoles 24 el foco se desplaza hacia el arco mediterráneo y el País Vasco, con Barcelona (143), Navarra (121), Tarragona (96) y Vizcaya (94) como las más afectadas.

Usa este buscador para ver el riesgo de incendio en tu municipio:

BUSCADOR

La Secretaría General de Protección Civil y Emergencias ha mantenido la alerta por altas temperaturas entre el domingo 21 y al menos el miércoles 24 y ha pedido precaución ante el peligro de incendios forestales. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las temperaturas podrán superar los 40 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, y rozar los 42 grados de forma local en el valle del Ebro.

Protección Civil ha advertido de que las altas temperaturas, unidas a la posibilidad de tormentas secas en zonas de montaña que podrían generar rachas de viento muy fuertes, elevan de forma significativa el riesgo de fuego y propagación de incendios forestales. Asimismo, el organismo ha recordado que las negligencias son el origen de la mayor parte de los fuegos.

Las autoridades recomiendan evitar arrojar colillas o basuras en el entorno forestal, no encender fuegos ni hogueras en el monte y acampar únicamente en zonas autorizadas. En caso de detectar una columna de humo, los ciudadanos deben avisar de inmediato al 112.

¿CÓMO SE HA HECHO EL BUSCADOR?

Los datos de peligro de incendio forestal proceden de los mapas de predicción del Sistema de Predicción de Peligro de Incendios Forestales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), publicados en formato GeoTIFF con una resolución de aproximadamente un kilómetro por píxel (0,01 grados) y proyección geográfica WGS84 (EPSG:4326).

La escala de peligro tiene seis niveles: muy bajo (1), bajo (2), moderado (3), alto (4), muy alto (5) y extremo (6). Para asignar un nivel a cada municipio se han utilizado los polígonos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), correspondientes a lOs 8.220 municipios de España. Por cada término municipal y día se extraen todos los píxeles del raster que caen dentro de su polígono y se calcula la moda estadística, es decir, el nivel de peligro más frecuente en el territorio de ese municipio.