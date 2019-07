María Ángeles Samperio, elegida vicepresidenta del Comité Ejecutivo de la Global Aliance ON Media And Gender

Publicado 09/07/2019 17:13:31 CET

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de la Global Aliance ON Media And Gender (Gamag) ha elegido un nuevo Comité Ejecutivo del que ha entrado a formar parte María Ángeles Samperio como vicepresidenta, en representación de la Federación Internacional de Periodistas (FIP).

Según ha informado este martes la FAPE, en la Presidencia se mantiene la mexicana Aimée Vega y Sara Macharía sigue al frente de la Secretaría general, mientras que Teresa Carreras será la presidenta de Gamag Europa.

La Global Aliance ON Media And Gender fue lanzada por la UNESCO y más de 500 organizaciones en el primer Foro Mundial sobre Género y Medios de Comunicación celebrado en Tailandia en 2013. Su objetivo es promover la igualdad de género a través de los medios de comunicación. En particular, realiza el seguimiento de la implementación de la sección J de la Declaración y Plan de Acción de Beijing de 1995.

En la Asamblea de la Alianza, celebrada en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, ha participado Guy Berger, en representación de la UNESCO, quien ha anunciado mayor apoyo, especialmente financiero, para la realización de proyectos y se ha referido a varios que ya se están diseñando. Gamag mantiene con la UNESCO un amplio convenio que ha sido ratificado.

María Ángeles Samperio representa en la Global Aliance ON Media And Gender a la FIP, en la que ha ocupado una de las dos vocalías de Europa, en calidad de presidenta del Consejo de Género, cargo para el que fue elegida en Túnez, el pasado mes de junio, en representación de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).

Samperio ha sido presidenta de la Asociación de Periodistas de Cantabria (APC) durante 16 años y miembro de varias ejecutivas de la FAPE, en cuya Junta Directiva también ha ejercido como vicepresidenta. Actualmente trabaja en 'El Diario Montañés', donde ejerce como redactora desde hace más de 30 años.