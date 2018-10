María Pagés afirma que el baile flamenco es la danza "con mayor potencial de desarrollo"

Actualizado 22/09/2008 20:49:46 CET

SEVILA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La bailaora y coreógrafa sevillana María Pagés afirmó hoy que el baile flamenco es la danza "con mayor potencial de desarrollo" en la actualidad y que, por este motivo, "hay coreógrafos contemporáneos que se están acercando al flamenco para ver qué está ocurriendo".

Durante su intervención en el seminario de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en Sevilla 'Los flamencos hablan de sí mismos III', Pagés aclaró que lejos de haber alcanzado su edad de oro el arte jondo "está en el principio y aún le queda mucho por desarrollarse". En este sentido, estableció un paralelismo entre la apertura que ha vivido el flamenco en los últimos años y la apertura de la propia sociedad, afirmando que "la evolución del baile de la mujer es un reflejo de la evolución de la propia mujer en la vida".

Por otra parte, reconoció que ha habido "un momento peligroso" debido a un abuso de la técnica en la danza flamenca en detrimento de la expresividad, pero aseguró que eso "está prácticamente superado" al haberse encontrado un equilibrio entre ambos elementos y quiso subrayar que la técnica "es necesaria en cualquier disciplina artística".

En cuanto a su propia carrera profesional, destacó el proceso de compaginar el rol de artista con el de empresaria para sacar adelante su compañía de baile, compuesta por 30 personas, algo que calificó de "muy complicado". En este punto, criticó el régimen jurídico del artista empresario por ser "bastante discriminatorio y estar desprotegido al tener una responsabilidad increíble, muchos deberes y muy pocos derechos", motivo por el cual abogó por una reforma legal que cambie en un futuro dicha situación.

"Yo quería tener una compañía de repertorio, mantener distintos espectáculos simultáneamente y así conseguir estabilidad", señaló la artista, quien reconoció haber "sacrificado" aspectos artísticos a lo largo de su carrera "para salvar a la compañía". "He hecho 'Autorretrato' -el espectáculo que lleva a la Bienal de Sevilla_ para escapar de eso, es la obra que me ha permitido bailar como he querido y ha sido un autoanálisis", reveló.

Finalmente, resaltó el carácter individual con el que surgió baile flamenco y apostó por preservar esta individualidad a la hora de hacer coreografías. "He sido partidaria de la diversidad de cada bailaor porque el flamenco es una de las danzas más libres que hay y ésta es una de sus riquezas".