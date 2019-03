Marlaska cree que la propuesta del PP para las embarazadas en situación irregular "cosifica la maternidad y al migrante"

Publicado 14/03/2019 13:05:59 CET

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, considera que la propuesta del PP de paralizar la expulsión de las mujeres embarazadas en situación irregular que den a sus bebés en adopción "cosifica a la mujer y al migrante".

Grande-Marlaska, en declaraciones a SER Catalunya recogidas por Europa Press, ha criticado que se proponga a las "mujeres en situaciones más desvalidas" alternativas que no se plantean en otros casos.

Para el titular de Interior, la propuesta recuerda a la España de los años sesenta donde se inducía "desde las instituciones a las mujeres en condiciones difíciles a que se desprendiesen de sus hijos". En opinión de Marlaska, "siempre es lo mismo, la desigualdad como elemento discriminatorio".

"Mujeres, migrantes, en una situación absolutamente difícil, en un país que desconocen, enfrentadas a muchísimas dificultades (...) se les expone a desprenderse de lo único o lo más importante en su vida y que le une a su realidad, a su cultura... su hijo", ha lamentado el ministro.

Para Marlaska, esta propuesta "dice mucho de cuál es la idea respecto a los derechos de la mujer" y ha recordado que "los derechos humanos y de la mujer son independientes de su condición de migrante".

"Obedece a un acto implícito de tratar de cosificar a la mujer y al migrante; no entiendo que no se pueda llegar a esa conclusión salvo que no se tenga una idea muy clara de lo que son los derechos de la mujer como derechos humanos y los derechos del migrante como derechos humanos", ha añadido Marlaska.

A su juicio, la propuesta del PP resulta "contradictoria", porque "en otros supuestos quieren hacer una política promaternidad y pro dar todas las facilidades a las mujeres para ser madres y en otros, por tratarse de migrantes en unas determinadas circunstancias, pues que sea más fácil abandonar la maternidad y entregar al niño en adopción".

PERMISOS DE PATERNIDAD

Por otra parte, Marlaska ha defendido la legalidad del decreto ley aprobado por el Gobierno que amplía los permisos por paternidad y ha cuestionado la decisión de Ciudadanos de pedir un informe jurídico a los letrados del Congreso ante las dudas sobre su constitucionalidad.

Para Marlaska, dentro de la ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres "hay artículos como pueden ser los permisos de maternidad y paternidad que no son objeto de ley orgánica, porque no es un derecho fundamental con lo cual esa parte puede ser objeto de regulación a través de un Real Decreto Ley". Ha asegurado, además, que "los letrados de del Congreso ya han hecho unas previas manifestaciones en ese sentido".

Asimismo, ha explicado que, como letrado, tuvo en cuenta estas cuestiones cuando se estudio el Real Decreto en el Consejo de Ministros.