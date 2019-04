Maroto ve "razonable" propuestas como la de Ayuso sobre el concebido no nacido pero "hay que buscarles encaje jurídico"

Publicado 11/04/2019 11:17:26 CET

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director de la campaña del PP y cabeza de lista por Álava, Javier Maroto, considera "razonable" plantear la posibilidad de que se considere al concebido no nacido miembro de la unidad familiar como propone la candidata del PP a las elecciones autonómicas por la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aunque ha admitido que es necesario "buscarle encaje legal".

Maroto, en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, ha precisado no conocer en detalle "la medida de Ayuso que presentó dentro del programa electoral", aunque ha admitido que durante su etapa como vicesecretario de Politía Social del PP tuvo conocimiento del deseo de asociaciones de padres de que se tuviese en cuenta esta posibilidad y cuya petición ha calificado de "razonable".

"Conocí a asociaciones de padres, familias que decían que su mujer está embarazada de ocho meses y la convocatoria de ayudas para familias numerosas acababa antes de dar a luz y preguntaban si no se podía hacer nada, con un certificado médico absolutamente claro de que ese niño va a nacer, de cara a peticiones de guarderías, subvenciones", ha explicado Maroto.

El dirigente popular ha admitido que por parte del PP "no se llegó a avanzar más" y ha admitido que "hay que estudiarlo con cuidado, la posición no está muy fijada" y es necesario "buscarle un encaje jurídico".

Por otra parte, Maroto ha expresado su voluntad de llevar al Congreso de los Diputados una ley cuyo objetivo sea controlar la concesión de ayudas sociales. "Quiero ser el diputado que lleve una ley nacional para que las ayudas sociales lleguen de verdad a las personas que las necesiten y evitar esos abusos que todo el mundo sabe y nadie se atreve a decir".

El candidato del PP ha recordado su etapa como Alcalde de Vitoria en la que denunció supuestos abusos en el cobro de este tipo de subvenciones. "Eso pasa en Vitoria, es un escándalo y no me voy a callar porque es un hecho cierto que hay personas que cometen delitos y cobran ayudas sociales", ha insistido el director de campaña de los populares.

"Que haya personas mayores que tienen derecho a cobrar y y no les lleguen y otros que no han trabajado nunca y perciben ayudas sociales no es razonable", ha reiterado.

En cuanto a las manifestaciones del máximo dirigente de VOX, Santiago Abascal, sobre el matrimonio homosexual y las uniones civiles, Maroto se ha mostrado convencido de que en España "es un derecho consolidado y un debate superado".