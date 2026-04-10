Más de 300 ONG se movilizan mañana frente a Derechos Sociales por la "desprotección" de los perros de caza y trabajo - MISMOS PERROS, MISMOS DERECHOS

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 300 organizaciones en favor de la protección animal han convocado una movilización este sábado 11 de abril en Madrid para denunciar la "desprotección" de los perros de caza y trabajo bajo el lema 'Mismos Perros, Mismos Derechos', según han informado los organizaciones. La protesta comenzará a las 12:00 horas frente al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y recorrerá el trayecto hasta el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En concreto, las ONG llevan a cabo esta movilización en el contexto de la tramitación de dos proyectos de reales decretos sobre núcleos zoológicos, es decir, establecimientos que mantienen animales con fines distintos de los agrícolas. El de Derechos Sociales trata sobre los de animales de compañía; el de Agricultura, sobre los tradicionales.

A juicio de los convocantes, estas normas "podrían consolidar la exclusión" de los perros utilizados en la caza y el trabajo del marco de protección aplicable al resto de animales de compañía. En este sentido, advierten que la situación "supondría un retroceso en materia de bienestar animal" y dejaría a los perros "más vulnerables" con "menor protección legal".

Durante el acto, se leerá el manifiesto a través del que las organizaciones reclamarán la igualdad legal de todos los perros y la inclusión de los perros de caza y trabajo en el proyecto de Real Decreto de Derechos Sociales y su exclusión del de Agricultura, "ya que en ningún caso pueden ser considerados animales de producción o simples máquinas de trabajo". "Los perros que más sufren no pueden ser los que menos protección tienen", resumen.

Un autobús rotulado de gran impacto estará presente durante la protesta con los rostros de los ministros del ramo, Pablo Bustinduy y Luis Planas, y el lema: "Desprotegéis a los perros de caza y trabajo. Exigimos igualdad de todos los perros ante la ley". Este autobús lleva circulando por Madrid desde el 8 de abril y lo estará haciendo hasta entonces, "visibilizando la campaña en distintos puntos clave de la ciudad".

La campaña cuenta con el apoyo de diversas personalidades del ámbito cultural y mediático, entre ellas Susana Griso, Helena Resano, Alonso Caparrós, Gema López, Pilar Vidal, Sole Giménez, Cristina Castaño, Antonio Resines, Fernando Tejero, Natalia Verbeke, Nicolás Coronado, Rosa Montero, Julia Otero, Eva Isanta, Manuel Tarque, Mikel Izal, Efecto Mariposa, Boikot, Natalie Seseña, Emma Ozores, Daniel Pérez Prada, Cristina del Valle, Elisabeth Larena, entre otros. Algunas de estas figuras estarán presentes en la movilización y ofrecerán unas palabras durante el acto.

SANTUARIOS Y REHALEROS

Representantes y personas voluntarias del sector de los santuarios de animales y la protección animal realizaron una movilización simbólica en marzo en Madrid contra estos dos proyectos de Reales Decretos para exigir "una regulación propia que los diferencie de la industria ganadera" ya que a su juicio "pretenden equiparar legalmente los centros de rescate con granjas de producción".

Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 indicaron entonces en declaraciones a Europa Press que en su Proyecto de Real Decreto sí que se incluyen los centros de protección animal que alberguen animales de producción que, habiendo perdido su fin productivo, sean inscritos por su titular como animales de compañía en el Registro de Animales de Compañía.

Éstos se mantendrían permanentemente en el centro de protección (es decir, los coloquialmente conocidos como "santuarios") hasta su muerte sin que puedan ser en ningún caso objeto de utilización o venta.

Por su parte, fuentes de Agricultura recordaron a Europa Press que entre otras cosas "los animales animales estabulados en estas explotaciones autodenominadas "santuarios", sea cual sea su uso o utilidad, en este caso conservación del animal hasta su muerte, no pueden ser ajenos a la normativa en materia de sanidad animal, que se dicta desde la Unión Europea (UE)".

Por ello, los santuarios estarán sometidos a los requisitos que establezca al igual que de forma general también lo estará cualquier explotación o establecimiento, incluso un domicilio privado que mantenga animales de cualquier especie destinado inicialmente a la producción de alimentos (vaca, oveja, cabra, etc.) y con cualquier fin.

Por su parte, la Asociación de Rehalas Regionales Españolas 'Caza y Libertad' (ARRECAL) ha pedido esta semana simplificar el proyecto de Real Decreto que regulará los núcleos zoológicos tradicionales y evitar "trabas burocráticas" para evitar "complicaciones innecesarias" a los rehaleros. De esta manera, considera que el borrador actual presenta una redacción demasiado compleja.