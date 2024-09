Más de 5.500 estudiantes han pasado por la Escuela Universitaria de Fisioterapia de la ONCE en sus 60 años

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 5.500 estudiantes de grado y postgrado han pasado por la Escuela Universitaria de Fisioterapia de la ONCE, que celebra este año su 60 aniversario con la exposición 'Desde 1964, en buenas manos', que realiza un recorrido por la historia de este centro "único en el mundo" de formación de jóvenes ciegos para convertirse en fisioterapeutas, según ha explicado la ONCE en un comunicado.

El presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda; la rectora de la Universidad Autónoma de Madrid, Amaya Mendicoechea; el director general adjunto de Servicios Sociales para Personas Afiliadas a la ONCE, Andrés Ramos; la decana de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, María Pilar López; y la directora de la Escuela Universitaria de Fisioterapia de la ONCE, Ana Varas, han inaugurado esta exposición, con una visita guiada por la misma.

Según recuerda la ONCE, cuando arrancó la Escuela, en 1964, las autoridades no permitían la colegiación de los egresados ciegos aludiendo al supuesto "hándicap" para realizar su trabajo.

La exposición 'Desde 1964, en buenas manos' realiza un recorrido por la historia del centro, comenzando por los inicios de la Fisioterapia en España, a finales del siglo XIX, con la creación de cátedras y departamentos dependientes de las universidades de Medicina, donde se fomentaba una formación a médicos, practicantes y matronas.

La muestra es, también, un homenaje a aquellas personas que la han hecho posible y a quienes han impartido clases durante estos 60 años, en los que han pasado por la Escuela hasta el curso 2023/24, más de 500 estudiantes de Grado, más de 5.000 estudiantes de postgrado y más de 7.500 fisioterapeutas en las Jornadas Anuales, entre asistentes y ponentes. Además, cuenta con un equipo de 70 docentes.

Las metodologías que se utilizan en la Escuela Universitaria de Fisioterapia de la ONCE también forman parte de esta exposición, así como las prácticas clínicas que realiza el alumnado ciego o con discapacidad en centros hospitalarios como el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, entre otros. También tienen su espacio los diferentes materiales adaptados que se utilizan en la formación de los fisioterapeutas ciegos y su evolución a lo largo de los años, desde el trabajo amanuense de fabricación hasta el 3D.

Varios estudiantes y profesores muestran además en videos cómo fue su paso por la Escuela. Además, se podrá conocer la relación entre la Fisioterapia y el deporte, a través de testimonios de exalumnos que, además, son deportistas de alto nivel, algunos medallistas mundiales y paralímpicos.

La investigación también está presente, con varios de los proyectos que la Escuela desarrolla o ha desarrollado, además de la inclusión en el empleo a través de diferentes iniciativas, como Ilunion Fisioterapia, que han generado históricamente un índice de ocupación laboral entre este alumnado cercano al cien por cien, según destaca la ONCE.

La Escuela Universitaria de Fisioterapia de la ONCE, fundada en 1964, depende académicamente de la Universidad Autónoma de Madrid, y está financiada y gestionada por la ONCE. Se dirige a estudiantes ciegos y con deficiencia visuales, aunque también tienen cabida, en los cursos de Posgrado, fisioterapeutas no afiliados a la organización. Además, a través de un convenio con la asociación de ciegos portugueses (ACAPO), la ONCE habilita anualmente una beca para estudiantes ciegos portugueses.