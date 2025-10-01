Más de 700 'influencers' tienen el Certificado de Capacitación Básica sobre normativa publicitaria

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 700 'influencers' tienen ya el Certificado de Capacitación Básica sobre normativa publicitaria, una ayuda para la aplicación de la nueva versión del Código de Conducta de publicidad, promovido por AUTOCONTROL, la Asociación Española de Anunciantes (aea), e IAB Spain, que entra en vigor este miércoles.

Entre las mejoras que introduce este texto se encuentran medidas que refuerzan el compromiso de responsabilidad de sus adheridos y facilitan un mejor cumplimiento de este. Así, se señala expresamente que, en ausencia de prueba fehaciente, el carácter publicitario de un contenido podrá afirmarse tras la valoración de una concurrencia de indicios extraídos de las propias características de la mención o contenido o de las circunstancias en las que se lleva a cabo la difusión.

Además, incluye un listado ejemplificativo de indicios que permiten determinar con más claridad en qué casos podría entenderse que, efectivamente, podría existir carácter publicitario, además de aclarar cuestiones relativas a cómo identificar adecuadamente la naturaleza publicitaria.

Por otro lado, se incluyen previsiones específicas sobre contenidos generados con inteligencia artificial, menores de edad y se incluye un nuevo apartado relativo a la responsabilidad de las partes intervinientes en la creación de un contenido.

El texto, que se aprobó en una primera versión en 2021, ha sido actualizado con la colaboración de la Comisión de Seguimiento del Protocolo para el Fomento de la Autorregulación sobre Publicidad en Medios Digitales, compuesta por representantes de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, el Ministerio de Consumo y la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC).

Para obtener el Certificado de Capacitación --"busca reforzar la transparencia en la comunicación comercial digital, ayudando a los 'influencers' a identificar adecuadamente los contenidos publicitarios y cumplir con la normativa vigente", explica AUTOCONTROL-- los interesados tendrán que superar una prueba final deun curso de cinco módulos.