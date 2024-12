Más Madrid llama a "reaccionar con mucha firmeza" ante la cumbre contra el aborto que acoge el Senado

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha llamado ha "reaccionar con mucha firmeza" ante la cumbre contra el aborto que acoge este lunes el Senado.

"Es una cumbre a la que hay que reaccionar con mucha firmeza, sabiendo que en los lugares donde estas ideas reaccionarias y marginales avanzan, pueden acabar convirtiéndose en leyes", ha asegurado Maestre en una rueda de prensa en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara Alta.

En este sentido, ha dicho que es "importante" que la sociedad no deje de "reaccionar", así como de "levantar la voz" y de "decir que no". "La interrupción voluntaria del embarazo ha existido y existirá siempre y la única diferencia es si se hace de forma legal y en condiciones de seguridad para las mujeres o si se hace de forma ilegal y con graves riesgos para las mujeres, muy especialmente para las que no pueden pagarse un viaje hasta donde es legal", ha explicado.

Asimismo, ha dicho que es responsabilidad del feminismo, pero también de los partidos y de las personas que representan a los madrileños "levantar la voz y no dejar que estos discursos queden impunes". Además, se ha comprometido "a seguir defendiendo en las calles, pero también dentro de las instituciones, los derechos que ha costado mucho conseguir".

"Así que estamos aquí para poner el foco, para reaccionar y para levantar la voz ante una cumbre que no es un conjunto de frikis que se reúnen en un lugar pequeño, sino que se da en el centro de las instituciones del Estado, en uno de los centros de la soberanía, del pueblo español", ha subrayado.

En la misma línea, la senadora de Más Madrid, Carla Antonelli, ha dicho que la cumbre reúne a "lo peor de cada familia, de cada país, de este planeta", con políticas contra los derechos de la mujer, contra el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. "Hoy es un día de absoluta vergüenza, pero como no podía ser menos, aquí estamos para plantar cara, a pesar de que alguien haya querido dirigirnos hacia la sala donde se estaban reuniendo", ha expuesto.

También ha criticado que la Mesa del Senado haya tumbado las mociones conjuntas de todos los grupos de la izquierda para impedir la celebración de la cumbre en la Cámara Alta. Además, ha anunciado que Más Madrid ha registrado más de 5.000 firmas y que también se ha hecho "caso omiso".

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha trasladado su "repulsa ante esta cumbre antiabortista", que ha añadido que "es la repulsa del movimiento feminista" y del pueblo madrileño. "Un encuentro que reúne algunas de las voces más exaltadas contra los derechos de las personas trans, contra los derechos de las personas LGTBI y contra los derechos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, que son básicamente derechos humanos. Estamos ante una cumbre contra los derechos humanos", ha recalcado.

"ESTA CUMBRE NO REPRESENTA A MADRID"

Igualmente, ha denunciado que el acto contra el aborto se celebre en una institución del Estado y ha responsabilizado al PP por aprobarlo en la Cámara y por tener entre los ponentes a un exdirigente como Jaime Mayor Oreja. "Queremos mandar un mensaje muy claro. Esta cumbre no representa a Madrid. En Madrid se defienden los derechos de las mujeres, en Madrid se defienden los derechos de las personas LGTBI, en Madrid cabe absolutamente todo el mundo, todas las mujeres y, por supuesto, todas las personas LGTBI respondan a la sigla", ha indicado.

Finalmente, se ha referido a la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a todos los ayuntamientos de esta región a poner la bandera LGTBI en el Día del Orgullo. "Lo que nos viene a ratificar que el único motivo por el cual el Partido Popular, los gobiernos municipales de derechas, decidieron quitar la bandera LGTBI de los ayuntamientos era únicamente su homofobia. Veremos qué hace ahora el Partido Popular y qué excusa busca para no seguir poniendo una bandera LGTBI que defiende los derechos humanos", ha concluido.