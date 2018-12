Mateo sobre su gestión en RTVE: "Me siento orgullosa y contenta de los pasos que hemos dado, pero no plenamente feliz"

Publicado 19/12/2018 21:14:07 CET

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La administradora única provisional de RTVE, Rosa María Mateo, se ha referido este miércoles 19 de diciembre a su gestión al frente de la Corporación. "Me siendo orgullosa y contenta de los pasos que hemos dado en la Corporación desde mi llegada, pero no plenamente feliz. Me gustaría avanzar más todavía", ha manifestado.

Mateo se ha expresado así durante su comparecencia periódica Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades. El parlamentario socialista José Carmelo Cepeda ha querido saber cuál es el balance que hace de estos meses al frente de RTVE.

"Me gustaría que los españoles estuvieran tan orgullosos de su televisión pública como los ingleses están de la suya", ha enfatizado Rosa María Mateo, que considera que se trata de un "buen balance".

Desde el Partido Popular, el portavoz 'popular' Ramón Moreno ha querido saber si ha tomado alguna medida para que la audiencia de los informativos de TVE "no naufrague definitivamente" y ha criticado que hayan alcanzado "mínimos históricos" sin que se haya producido "ninguna consecuencia" .

"La audiencia de los informativos de TVE no está naufragando. En noviembre hemos bajado 8 décimas, hasta el 13,3 por ciento. ¿Llama usted naufragar a una caída de 8 décimas? Le recuerdo, porque lo conté en esta Cámara, que en octubre subimos más de un punto", ha argumentado Mateo.

En este sentido, la responsable de RTVE ha señalado que el "rumbo" de los equipos que ha elegido, que "trabajan con total libertad, es el de la profesionalidad y el de la pluralidad". "Todos trabajan para hacer unos informativos con criterio periodístico y profesional, sin censura ni manipulación, buscando la calidad y sin renunciar a que cada vez nos vea más gente", ha destacado.

La senadora 'popular' Susana Camarero ha preguntado a la responsable de la Corporación pública si "va a continuar negándose a contestar" a su Grupo Parlamentario, a lo que Mateo ha lamentado que considere que no ha contestado las preguntas de su grupo. "Le aseguro que no es mi intención, ha subrayado.

"Me comprometo a intentar revertir esa sensación que usted tiene", le ha dicho Mateo a Susana Camarero, para después añadir que el han presentado más de 1.000 preguntas orales y por escrito, que "han sido contestadas en tiempo y forma". Por su parte, Camarero le ha solicitado que "deje el sectarismo y su tirria al PP" y cumpla con su obligación contestado a "todas" las preguntas, las orales y las escritas.

III CONVENIO COLECTIVO

Por su parte, el diputado de la Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GCUP-EC-EM) Ricardo Sixto ha planteado si tiene intención la Dirección de la Corporación RTVE de avanzar en la negociación del III Convenio Colectivo pasados ya más de dos meses desde que se constituyó la Mesa Negociadora sin progreso alguno.

Mateo ha explicado que la negociación "es bastante larga y complicada" y ha indicado que la Dirección quiera avanzar "de forma fructífera". "No depende de la voluntad de una parte", ha manifestado la responsable de RTVE.

Sixto ha replicado que la negociación del convenio es una "cuestión compleja, que llevará tiempo" y le ha trasmitido la voluntad de que se continúe negociando y que se escuche la voluntad de los sindicatos.

Además, le ha pedido que traslade al Gobierno la necesidad de "levantar la mano" en relación con las contrataciones porque "falta personal". Mateo ha destacado que "no está en su mano" poder realizar contratos y que ya le gustaría que el año que viene les dejaran realizar contrataciones.

Por su parte, la senadora de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) Elisenda Pérez ha querido saber cuántas voces críticas con la Constitución española participaron en el 'Especial Informativo: 40 años de Constitución' de RTVE. "En la etapa actual no silenciamos opiniones ni críticas", ha indicado Mateo.

Elisenda Pérez ha dicho que es consciente de que la administradora única provisional de RTVE "está haciendo su trabajo, pero que queda mucho por hacer", a lo que Rosa María Mateo ha respondido que están trabajando "duramente" y ha añadido que espera poder darles "una respuesta adecuada".

Desde el grupo parlamentario de Ciudadanos, el diputado Guillermo Gómez ha preguntado por el cese de Álvaro Zancajo. "Le podría contar todo el caso del señor Zancajo pero no tengo tiempo. Le ruego que me haga la pregunta por escrito", ha respondido Mateo que había agotado su tiempo al dar respuesta a una pregunta sobre el programa 'Corazón' que había planteado por escrito el diputado de Cs. No obstante, Rosa María Mateo ha aprovechado una pregunta del PP para explicar el caso.

El diputado del PSOE Ignacio Urquizu le ha pedido una valoración del último informe de los Consejos Informativos. En este punto, la responsable de la Corporación ha puesto de manifiesto su "máximo respeto" a este órgano y le ha animado a seguir cumpliendo con su función.

Finalmente, ha explicado que desde que está al frente de RTVE se han producido cuatro denuncias, "ninguna de estas han sido por manipulación o censura, sino por una equivocación de los servicios informativos". Así, ha manifestado que los casos de "malas prácticas han pasado de 70 a 4".