Las máximas subirán mañana en amplias zonas de la Península, con más de 35ºC en puntos del sur y norte, y olas en Cádiz

Archivo - Vista de la playa de la Torre de la Higuera en Matalascañas. A 26 de marzo de 2026, en Matalascañas, Almonte, Huelva (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las máximas aumentarán este sábado en Canarias, Galicia, área cantábrica, alto Ebro y buena parte de Andalucía y Extremadura, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). De hecho, se superarán los 35ºC en depresiones de la vertiente atlántica sur y se podrían sobrepasar también en el Miño de forma local. Por su parte, Cádiz tendrá aviso por olas y viento.

Por otro lado, las mínimas se mantendrán sin cambios o registrarán aumentos ligeros, que serán más acusados en la meseta sur. De este modo, se darán noches tropicales, en las que no se bajará de 20ºC, en puntos del litoral mediterráneo sur, bajo Guadalquivir y de los archipiélagos. Todo esto sucederá en una jornada en la que, de acuerdo con AEMET, se mantendrá una situación de estabilidad en la mayor parte del país con predominio de cielos poco nubosos o despejados y sin precipitaciones.

La única excepción estará en el área del Estrecho y Melilla, donde se registrarán algunos intervales nubosos y podría haber alguna llovizna, así como en regiones del este peninsular. En puntos del litoral catalán hay una baja probabilidad de que se dé algún chubasco aislado. Asimismo, habrá intervalos de nubes bajas matinales en Galicia, área cantábrica y alto Ebro; aunque toda esta nubosidad tenderá a ir despejando a lo largo del día.

Mientras tanto, el organismo estatal ha explicado que en Canarias habrá cielos nubosos o con intervalos nubosos en los nortes de las islas montañosas y poco nuboso o despejado en el resto. Además, podrían darse bancos de niebla matinales dispersos en zonas de interior de los tercios norte y este peninsulares, con entrada de calima en altura en Canarias.

Por lo demás, el pronóstico indica que soplará levante fuerte con rachas muy fuertes en el Estrecho, afectando también a otras zonas de Cádiz, con alisio con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en Canarias. A su vez, también habrá viento del este y nordeste moderado en litorales del Cantábrico y sureste peninsular, así como, con posibles intervalos fuertes, en los del norte de Galicia y Alborán. Asimismo, se registrará tramontana moderada en Ampurdán y Baleares amainando y viento flojo en el resto, donde predominarán las componentes este y norte.