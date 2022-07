Mayor Oreja, sobre la resolución de la Eurocámara acerca del aborto: "Europa se encamina hacia su propio suicidio"

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación Europea One of Us ha calificado de "intromisión" y de "profundamente grave" la resolución del pleno del Parlamento Europeo, que ha pedido este jueves que el aborto sea un derecho reconocido por la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, y ha advertido de que este tipo de resoluciones llevan a Europa a su "propio suicidio".

"Europa se encamina hacia su propio suicidio con estas resoluciones", ha denunciado el presidente de la Federación Europea One of Us, Jaime Mayor Oreja.

La federación considera que esta resolución es "una nueva intromisión" de la Cámara "más allá del ámbito geográfico de la Unión Europea, avanzando en los ataques a una nación soberana como son los Estados Unidos y a su independencia judicial".

One of Us señala que "el aborto no es un derecho en ninguna legislación internacional ni europea" por lo que añade que "no puede ser incluido en una Carta de Derechos Fundamentales".

A su juicio, la resolución de este jueves "únicamente muestra una voluntad de forzar una regulación del aborto" y es "profundamente grave porque pretende anular la libertad de toda persona y lo hace destruyendo los derechos humanos, discriminando a las mujeres en particular, a través de la voluntad de introducir el aborto en la carta de derechos". "Así muere la Unión Europea y se traiciona a sí misma", zanja One of Us.