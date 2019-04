Mediaset y Trece no emitirán el debate a cuatro de RTVE, que cede la señal a televisiones públicas y privadas

Actualizado 17/04/2019 18:15:29 CET

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Las cadenas de Mediaset España y el canal Trece no emitirán el debate a cuatro entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Pablo Iglesias (Unidas Podemos) y Albert Rivera (Cs), organizado por RTVE y que ha anunciado que distribuirá la señal a televisiones públicas y privadas españolas.

Así lo han indicado a Europa Press este miércoles 17 de abril fuentes de las dos televisiones de ámbito estatal. Tampoco tienen previsto ofrecer el debate electoral las autonómicas de titularidad privada Navarra Televisión y Castilla y León Televisión.

Entre las cadena autonómicas públicas, la Televisión Pública del Principado de Asturias (TPA) no contempla retransmitir el debate de RTVE. Fuentes de la cadena, han señalado que su única previsión es un debate propio que celebrarán el jueves 25 de abril con los candidatos al Congreso por Asturias de PP-Foro, PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos.

Por su parte, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) --TV3 Y Catalunya Radio, entre otras-- prevé emitir solo su debate con los candidatos a las generales por Barcelona el próximo miércoles 24 de abril, han informado a Europa Press fuentes de la cadena.

Asimismo, la cadena autonómica de Murcia, 7 TV, no emitirá el debate a cuatro, mientras que la televisión de Galicia todavía no ha adoptado una decisión. Fuentes de la TVG consultadas por Europa Press indican que aún queda tiempo para decidir si lo retransmiten o no, así como qué canal lo ofrecería.

Por el contrario, la radiotelevisión pública de Baleares (IB3) Y la andaluza Canal Sur TV han confirmado que lo emitirán. En el caso andaluz, fuentes de la RTVA han explicado a Europa Press que aunque aún no se ha realizado el ofrecimiento de manera oficial, si finalmente se produce, tal y como se ha anunciado desde RTVE, se emitirá desde la cadena autonómica.