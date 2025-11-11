Menos del 3% de la financiación climática apoya la transición justa, según informe: "630 millones de dólares en 10 años"

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Menos del 3% (2,8%) de la financiación climática apoya enfoques de "transición justa" que priorizan a los trabajadores, las mujeres y las comunidades en la lucha contra la crisis climática, según denuncia Alianza por la Solidaridad-ActionAid: esta cifra apenas alcanza los 630 millones de dólares en una década, es decir, los 544 millones de euros en diez años.

Esta es la principal conclusión a la que llega 'Así se mueve el dinero: Financiación climática para una transición justa', el informe que la ONG publica este martes, segundo día de negociación de la Cumbre del Clima (COP30), que este año se celebra en Belém (Brasil). Para elaborarlo, la organización ha analizado los datos de los dos principales fondos climáticos mundiales, el Fondo Verde para el Clima y los Fondos de Inversión Climática.

A partir de ellos, ha revelado que "sólo uno de cada 35 dólares" de la financiación climática se destina a una transición "verdaderamente justa". Además, "solo uno de cada 50 proyectos (1,96%)" escucha y apoya "adecuadamente" a las comunidades y personas afectadas en este proceso.

Según ha detallado Alianza por la Solidaridad-ActionAid, este tema --la transición justa-- será una de las discusiones centrales de la COP30, que se desarrollará durante las próximas dos semanas. Teniendo esto en cuenta, su informe prueba la infrafinanciación de este enfoque, que busca transformar el modelo económico, energético, de producción y consumo hacia una economía sostenible, baja en carbono que garantice la protección social, el empleo digno, el cuidado del medioambiente y la biodiversidad para las personas y comunidades afectadas sin dejar a nadie atrás.

Entre otras cosas, la transición justa suele implicar la participación de las comunidades en los procesos locales de planificación, la formación y el apoyo para nuevos empleos y economías más verdes, así como ayudas económicas para cubrir los periodos de transición cuando se cierran industrias destructivas para el clima.

Por todo ello, Alianza-ActionAid ha pedido un compromiso para coordinar la transición justa a nivel mundial. En concreto, ha exigido junto a otras organizaciones la creación de un 'Mecanismo de Acción de Belém' sobre transición justa que asegure la coordinación, el aprendizaje compartido y el apoyo a la implementación para que nadie se quede atrás.