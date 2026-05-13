MFE, matriz de Mediaset, recorta sus pérdidas a 26 millones en el primer trimestre

Archivo - Cartel de Mediaset España en la Sede de Telecinco, en Madrid (España) a 5 de marzo de 2020. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

MFE-MediaForEurope (MFE), grupo que engloba a Mediaset España, registró unas pérdidas netas de 26,1 millones de euros, lo que supone una mejora del 37% respecto al dato pro forma obtenido en el mismo periodo del ejercicio anterior, en el que anotó pérdidas por valor de 41,3 millones de euros.

Así, los ingresos netos consolidados se situaron en 1.463,1 millones de euros, un 4% menos que en los tres primeros meses de 2025, "en un contexto de debilidad de los mercados publicitarios europeos y tras la integración total de ProSiebenSat.1". Por otra parte, la compañía ha señalado que se ha producido un recorte de costes de 133,3 millones (-8,4%), hasta los 1.449,6 millones de euros.

Asimismo, la posición financiera neta a efectos de 'covenant' se situó en -808,6 millones de euros a 31 de marzo, frente a -959,2 millones a cierre de 2025, lo que supone una mejora de 150,6 millones en el arranque del ejercicio.

Además, con el objetivo de ofrecer una representación aún más transparente y centrada en el negocio principal de MFE, a partir de 2026, presenta por separado el segmento de entretenimiento en Italia, España y DACH (Alemania, Austria y Suiza).

En este nuevo negocio de entretenimiento, los ingresos ascendieron a 1.144,3 millones de euros, un 5% menos, y los ingresos publicitarios a 952,9 millones de euros, un 4% menos; mientras que los ingresos no publicitarios crecieron hasta 191,4 millones de euros, un 6,7% más.

El EBIT de este segmento volvió a positivo, con 20,9 millones de euros frente a los -0,2 millones pro forma del primer trimestre de 2025, tras una reducción de costes de más de 50 millones, hasta 1.123,4 millones de euros.

Por mercados, la inversión publicitaria muestra un comportamiento dispar, con una ligera subida en Italia (+0,1%) y descensos en España (-3,4%) y Alemania (-9,8%), si bien la compañía destaca una mejora gradual en los cinco primeros meses del año y mantiene sus previsiones de una clara mejora de resultados y generación de caja en los próximos trimestres, especialmente en el cuarto.

MFE, que en el trimestre ha tomado un 32,9% de la portuguesa Impresa, ha reforzado también su negocio radiofónico en Italia con la toma de control de Genetiko (Radio Norba) y ha completado, a través de ProSiebenSat.1, la venta del portal meteorológico Wetter.com en Alemania.