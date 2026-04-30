La ministra de Educación ve los estudios universitarios elegidos por la Princesa Leonor "brillantes" y "bonitos"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, participa en un desayuno organizado por Europa Press, a 30 de abril de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha transmitido este jueves su "respeto máximo" a la princesa Leonor al ser preguntada sobre sus planes para estudiar Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, unos estudios que considera "brillantes" y "bonitos".

"Va a ser una mujer muy preparada", ha señalado la ministra de Educación durante 'Los desayunos informativos de Europa Press'.

A su juicio, los estudios elegidos por la heredera al trono son "brillantes" y "bonitos" y la Carlos III de Madrid es una universidad "importante". "Respeto que cada uno estudie donde quiera", ha recalcado.

La Princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) a partir del próximo curso tras completar sus tres años de formación castrense como futura capitana general de las Fuerzas Armadas.

La hija mayor de los Reyes, que realizará sus estudios en el campus de Getafe (Madrid), se ha decantado por una universidad pública para cursar su formación universitaria al igual que ocurrió con su padre, entonces Príncipe de Asturias, que estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

La Universidad Carlos III (UC3M) ha celebrado la llegada de la Princesa Leonor y le ha deseado "los mayores éxitos" en su etapa universitaria. "La UC3M manifiesta su gran alegría y agradecimiento por el anuncio de que su Alteza Real la Princesa de Asturias curse el Grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid", manifestó.