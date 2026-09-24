MITECO despliega 8 medios aéreos y 3 brigadas para ayudar en la extinción de incendios en Ourense, Las Palmas y Asturias

Archivo - Varios bomberos trabajan en las labores de extinción, a 14 de agosto de 2026, en Lousame, A Coruña, Galicia (España). - Agostime - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) tiene desplegados ocho medios aéreos y tres brigadas para ayudar en la extinción de incendios en Ourense, Las Palmas y Asturias, según ha informado el propio Ministerio en base a datos de las 16:12.

En concreto, tiene dos ANFIBIOS ALFA, un ANFIBIO FOCA, dos AVIONES TANGO y dos brigadas en Calvos de Randín; y un ANFIBIO FOCA en Vilariño de Conso, ambas en Ourense. Además, hay dos HELICÓPTEROS MIKE en Santa Lucía de Tirajana (Las Palmas) y una brigada en Caso (Asturias).

España ha registrado un total de 299.501 hectáreas (ha) quemadas entre el 1 de enero y el 23 de septiembre de 2026, según el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS) de Copernicus. Esto supone el 44,1% de todas las que han ardido en la Unión Europea (UE) en ese espacio de tiempo, que ya suman 678.978 ha.

El organismo europeo también ha informado de que España no es el país europeo que más fuegos ha registrado este año: ese ha sido Italia, con 630. En comparación, España ha tenido 455 incendios. Detrás de ellos está Francia, con 372.