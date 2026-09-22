MITECO inicia mañana la formación a gestores locales para crear destinos turísticos en antiguas comarcas mineras

Archivo - Un bosque de castaños, en la Ribeira Sacra, a 1 de octubre de 2021, en Ferreiros de Abaixo, O Courel, Lugo, Galicia, (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) pone en marcha mañana el programa formativo de la Red de Experiencias Turísticas del Carbón, a través del Instituto para la Transición Justa (ITJ) y de su entidad adscrita, la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN), según ha informado este martes el propio Ministerio.

La primera sesión se celebra este miércoles en la sede de la Fundación Ciudad de la Energía en Ponferrada (León). De acuerdo con MITECO, este programa busca preparar a gestores locales en el diseño y la promoción de actividades turísticas ligadas al patrimonio minero-industrial del carbón "para diversificar la economía de los territorios, aumentar su cooperación y crear nuevas oportunidades".

La jornada inaugura un programa centrado en la construcción de "un relato común" y en la conexión del patrimonio minero-industrial con el paisaje, la cultura, la gastronomía y el turismo activo. A su vez, también abordará cuestiones relacionadas con la comercialización, la sostenibilidad y la accesibilidad. Sin embargo, MITECO ha puntualizado que cada sesión se adaptará a las necesidades específicas de la zona.

De esta manera, las actividades formativas en Asturias profundizarán en la transformación de los recursos mineros en productos y experiencias turísticas, así como en la colaboración entre municipios, equipamientos y empresas de las cuencas mineras. En As Pontes, se centrarán en la construcción de un relato territorial que conecte la historia del carbón y de la energía con el paisaje, la transformación del territorio y las nuevas oportunidades vinculadas al turismo.

En Córdoba, las sesiones se orientarán a reforzar la interpretación y la puesta en valor del patrimonio minero-industrial del Valle del Guadiato, así como a avanzar en la creación de experiencias integradas en una oferta turística conjunta. Mientras tanto, en Teruel se profundizará en la profesionalización de los agentes, la transmisión de la memoria minera, la gestión de los recursos y la creación de productos turísticos que conecten los principales elementos patrimoniales de las cuencas mineras.

En la actualidad, la Red está compuesta por León, Teruel, Córdoba, As Pontes de García Rodríguez (A Coruña) y las comarcas mineras asturianas, pero el proyecto está abierto a la incorporación de nuevos actores y territorios. Con esta iniciativa, Transición Ecológica busca consolidar una estructura estable de cooperación entre zonas con tradición minera para "compartir conocimiento, desarrollar productos turísticos conjuntos y poner en valor el patrimonio común como elemento diferenciador de los territorios de transición justa".